Edin Mujić napisao knjigu ”Kako sam pobijedi”: Pobijedio opaku bolest, novac od prodaje knjige donirat će za liječenje djece

“Kako sam pobijedio”, naziv je knjige koju je napisao Edin Mujić koji je bolovao od raka IV stadij. Svoj put do izlječenja opisao je u ovoj knjizi.

”U knjizi sam opisao sve probleme koji su me zadesili i kroz šta sam prošao, kako sam se borio i napravio od svega jednu pozitivnu priču da bolest ne znači smrt i da na život moramo gledati s pozitivne strane, boriti se i težiti ka cilju, ka pobjedi i ka novoj šansi. Zbog teške situacije u kojoj sam se nalazio oko same bolesti, a i finansijskih poteškoća, veliki broj ljudi širom BiH pa i svijeta se odazvao na apel, s toga zahvaljujući svim tim ljudima ja sam se uspio izboriti i totalno izliječiti. Nakon mog izlječenja podijelio sam video na Facebook profilu koji je pogledalo preko 50 000 ljudi, mnoge poznate ličnosti iz BIH su mi čestitale i radovale se zajedno sa mnom. Ono sto je bio moj cilj cijelo to vrijeme dok sam se lijecio, a u neku ruku mi je to bila i motivacija i bijeg od stvarnosti i zidova bolnice, u kojima sam znao provesti i po 36 dana bez da izađem vani i osjetim šta to znači sloboda, je pisanje. Cijelo vrijeme sam pisao, maštao, zamišljao i bolest nisam prihvatao, govorio sam sebi da živim za dan kada ću napustiti zidove bolnice i nikada više se neću osvrnuti i pogledati iza sebe, jer sam želio da samo gledam naprijed i da živim život. Živio sam za dan kada ću glasno reći da smo pobjedili i uspjeli pobijediti skoro pa nepobjedivo. Na kraju svega ispala je jedna lijepa knjiga za koju vjerujem da će mnogi poželjeti da je pročitaju, na neki način sam se osjećao dužnim i smatrao sam da trebam nastaviti onako kako su i drugi radili dok je meni bila potrebna pomoć, a to je da knjigu prodam u humanitarne svrhe i sav novac prikupljen od prodaje knjige da doniram za liječenje djece oboljele od malignih bolesti,” rekao je Edin.

Cijena knjige je simboličnih 15KM.

Promocija knjiga održat će se 7.3.2021. godine u Ateljeu Ismet Mujezinović Tuzla sa početkom u 17h. Promociji će prisustvovati cijenjene ličnosti, a između ostalog promociju će voditi; Prof.med.sc. Esmina Avdibegović, neuropsihijatar, Bojan Šošić, psiholog i prof.dr.sc. Rejhana Dervišević.

”Promociju zelim da posvetim svom velikom prijatelju Radetu Šimić koji je nastradao 14.2.2021 na planini Prenj, on je zelio da posveti svoj uspon nastradalima na toj planini prije tacno 50godina a tragicno je izgubio svoj zivot. Rade se mnogo radovao mojoj promociji i bio je moj vjetar u ledja prilikom lijecenja, i jedan od mnogih koji se zauzeo i podigao naselje Stupine na noge kako bi se prikupio novac za moje lijecenje. S toga u njegovo ime ja radim promociju, a novac kao sto sam rekao od prodaje knjige doniram za lijecenje djece oboljele od malignih bolesti,’‘ poručio je Edin.