Elvedina Muzaferija upisala bodove i u Evropa kupu

Osamdeset takmičarki iz jedanaest država, među kojima i Elvedina Muzaferija, startalo je danas u Super – G utrci Europa kupa. Najbrža u La Thuileu bila je Teresa Runggaldier (ITA), koja je u ciljnu ravninu na domaćoj stazi, ušla s vremenom od 1:01.02 sekunde. Slijede je Švicarkinje Malorie Blanc i Jasmina Suter sa zaostatkom od četrnaest i četrdeset pet stotinki.

Najbolja bosanskohercegovačka alpska skijašica Elvedina Muzaferija, u prvoj ovosezonskoj utrci Europa kupa, sa zaostatkom od 2.27 sekunde, zauzela je 23. poziciju i 8 bodova.

“Ostala sam u prvih 25 skijašica i u ritmu osvajanja bodova, to je najvažnije. Svjesna sam šta me je danas koštalo boljeg plasmana. Na neki način, to uvećava moju ambiciju za sutrašnji nastup”, poručuje Muzaferija.

Druga Super-G utrka u italijanskom La Thuileu zakazana je za sutra, s početkom u 11 sati.