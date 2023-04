Erasmus+ stipendije za zimski i ljetni semester 2023/24. na Univerzitetu u Francuskoj

Univerzitet Poitiers, Francuska je objavio konkurs za dodjelu od 1 do 3 stipendije po semestru studentima I, II i III ciklusa studija za zimski i ljetni semestar akademske 2023/24. godine.

Prijaviti se mogu studenti svih fakulteta Univerziteta u Tuzli čiji studijski programi se nude i na Univerzitet Poitiers. Sve studijske programe koji se nude na Univerzitet Poitiers možete pregledati na sljedećem linku:

https://www.univ-poitiers.fr/en/find-a-course/academic-programs/ .

Stipendija za studente u trajanju od 5 mjeseci obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snosti sam.

Nastava na Univerzitetu Poitiers se izvodi na francuskom jeziku.

Trajanje semestra:

Zimski semestar: 01.09. – 19.12.2023.

Ljetni semestar: 05.01. – 01.06.2024.

Kontakt email na Univerzitetu Poitiers je [email protected] .

Dodatne informacije možete pronaći na sljedećim linkovima: https://www.univ-poitiers.fr/en/

http://moncampusaccueillantetinclusif.fr/anglais/CrousPoitiers-360/Crous-Poitiers.html , te na sljedećim Fact-Sheets:

ROK ZA PRIJAVU JE 26.04.2023. GODINE

Ured nominuje studente 28.04.2023. godine: http://survey.appli.univ-poitiers.fr/118782?lang=en

Potrebna dokumentacija za studente:

Prijavni obrazac Fotografija (formata 35×45 mm) Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima) CV ( https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae ) Motivaciono pismo na francuskom jeziku Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement Certifikat ili potvrda o poznavanju francuskog jezika , minimalno nivo B2 Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na francuski jezik Za studente II ciklusa (kada aplicira tokom I semestra dok sluša po prvi put predmete): Potvrda o statusu studenta – prevedena na francuski jezik Za studente II ciklusa (kada aplicira nakon odslušanog I i/ili II semestar: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na francuski jezik Za studente III ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na francuski jezik Za studente III ciklusa (koji su tek upisali III ciklus i nemaju položenih predmeta): Potvrda o statusu studenta – prevedena na francuski jezik

Prijave dostaviti putem e-maila: [email protected] sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ Poitiers. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.