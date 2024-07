Evropski univerzitet Brčko distrikt uskoro dostupan i studentima u Atini

U bivšoj Jugoslaviji su 70-tih i 80-tih godina bile na desetine hiljada stranih studenata. To je bio prvi ciklus dolaska studenata van zemlje, a drugi je bio do 90-tih, prisjeća se Mladen Šarčević, predstavnik Agencije u Srbiji koja radi na privlačenju stranih studenata i nekadašnji ministar prosvjete. Saradnja univerziteta sa zemljama iz svijeta je prekinuta tada a sada postoje želje i pokušaji da strani studenti ponovo dolaze na ovdašnje univerzitete.

”Interesovanje je veliko, jer brzo rastuće zemlje koje ne mogu da isprate kapacitetima, ne zgrada, nego kadrova su jako zainteresovane. Mi imamo univerzitete u regionu, naročito beogradski, on je naugledniji i šansu da ih iskoristimo. Ali kad se pojave u jednom okruženju sa beogradskim, prikazujemo da je to ista ”roba”, da su neki razvojni i da to možemo da odradimo kako valja”, navodi Šarčević.

Ovaj proces neće biti lagan, potrebno je akreditovati studijske programe, osposobiti nastavni kadar, osigurati smještajne kapacitete za studente, upoznati sisteme rada u drugim zemaljama i još dosta obaveza izvršiti, rečeno je tokom sastanka o ovoj temi na Evropskom univerzizetu Brčko distrikt. Iako je beogradski univerzitet učinio dosta u tom smislu, kapaciteti su skromni, stoga je potrebno uključenje i ostalih univerziteta iz regije, kako državnih, tako i privatnih, navodi Šarčević.

”Bez učešća celog regiona, mi smo svi mali, relativno, kada govorimo o Indiji od milijardu i 600 miliona, gde mi nemamo medicine ni za 10 posto njihovog interesa. Slično je sa Pakistanom, Indonezijom, to su ozbiljne države, sa Kuvajtom, Turskom, Egiptom, također skoro pola Afrike imamo, i Nigeriju i Ganu i Ugandu”, ističe Šarčević.

Mnoge zemlje daju stipendije tim studentima ili povoljne kredite. Jedan od univerziteta u našoj zemlji koji će rado dočekati strane studente je Evropski univerzitet Brčki distrikt. Uz novu zgradu Univerziteta, pripremaju i studentski centar odnosno smještajne jedinice za studente.

”Naša prednost u Brčkom je što radimo sad 300 stambenih jedinica, imamo univerzitet koji je po svim pravilima i kriterijima sigurno najbolji na Balkanu, bio sam sad i u Atini i vidio gdje studenti uče. Tako da ono što smo napravili ovdje je nešto što se sviđa svima”, kaže akademik prof. dr. Nedeljko Stanković, predsjednik Savjeta Evropskog univerziteta Brčko distrikt.

Evropski univerzitet Brčko distrikt bit će ubuduće dostupan i u Atini. U toku je proces dobijanja dozvola za otvaranje univerziteta u tom grčkom gradu.

”Mi smo dogovorili sa Ministarstvom obrazovanja Grčke da damo franšizu, primit ćemo 20-tak njihovih profesora kod nas koji će obavljati nastavu i ispite u samoj Atini kako studenti ne bi dolazili ovdje. Oni bi tamo obavljali i nastavu”, ističe Stanković.

Do sada se 77 studenata iz Grčke upisalo na Evropski univerzitet Brčko Distrikt. Iz ovog univerziteta navode da im je za narednu akademsku godinu upis domaćih studenata viši za 100 posto u odnosu na prošlu.