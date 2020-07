FBiH: Trenutno aktivno 2.239 slučajeva-oboljelih od COVID-19, do sada zabilježena 84 smrtna slučaja

Prema podacima Federalnog zavoda za javno zdravstvo u protekla 24 sata (do 12h) u Federaciji BiH registrirani su rezultati testiranja 1.166 uzoraka, od kojih je 139 pozitivnih na COVID-19. Novi slučajevi registrirani su u Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom, Srednjobosanskom, Bosansko-podrinjskom i Kantonu Sarajevo. Iz Zavoda za javno zdravstvo u saopćenju napominju da su u protekla 24 sata prijavili rezultate testiranja obavljene tokom jučerašnjeg dana i jutros do 10:30 sati, kao i zaostale rezultate testiranja od 10. do 13. jula ove godine.

U Federaciji BiH do sada je testiran 69.221 uzorak, a COVID-19 je potvrđen kod 3.851 osobe. Zaključno sa današnjim danom, u Federaciji BiH oporavljeno je 1528 pacijenata, 46 pacijenata oporavilo se u protekla 24 sata. Trenutno je aktivno 2.239 slučajeva-oboljelih od COVID-19, a do sada su zabilježena 84 smrtna slučaja. U posljednja 24 sata prijavljena su tri smrtna slučaja, radi se o muškim osobama iz Sarajeva (1932.), Sapne (1939.) i Gračanice (1937.).