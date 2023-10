Federalni inspektori vrše kontrole na magistralnim cestama

U skladu s „Programom pojačanih inspekcijskih nadzora na području svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine za period oktobar – decembar 2023. godine”, Federalni saobraćajni inspektorat putem federalnih saobraćajnih inspektora za ceste od jučer (9.10.2023. godine) vrši pojačane inspekcijske kontrole osovinskog pritiska ukupne dopuštene mase i dimenzije vozila na magistralnim cestama na području Federacije BiH, u skladu sa Zakonom o cestama Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, broj: 12/10,16/10 i 66/13). Kontrole se vrše uz prisustvo ovlaštenog vagara JP Cesta FBiH i predstavnika organa unutrašnjih poslova, a pojačani nadzori će trajati do 22.12.2023. godine.

“Zaštita cesta od prekomjernog opterećenja i prekoračenja ukupne mase i osovinskog opterećenja je od iznimnog značaja za osiguravanje nesmetanog i sigurnog saobraćaja i očuvanja projektovanog stanja ceste. Prijevoz vozilima koja prelaze dozvoljenu težinu, osovinski pritisak ili dimenzije dozvoljen je samo uz odobrenje za vanredni prijevoz, ako stanje javne ceste i saobraćaja na njoj to dopušta”, obrazložio je Tomislav Mikulić, glavni federalni saobraćajni inspektor.

Pozivamo sve prijevoznike da se pridržavaju zakonom propisanih uvjeta prijevoza tereta, te naglašavamo da su kazne za prekoračenje opterećenja propisane Zakonom o cestama FBiH, a kreću se u rasponu od 1.500,00 do 15.000KM za pravno lice, od 500,00KM do 3.000,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu i od 200,00 KM do 1.500,00KM za fizičko lice.