Federalni tržišni inspektorat nastavlja pojačani nadzor nad formiranjem cijena peleta u FBiH

Federalni tržišni inspektorat od subote 12.11.2022. godine vrši usmjerene pojačane inspekcijske nadzore proizvođača i prometnika peleta u FBiH, u skladu s Odlukom Vlade FBiH o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa cijena za pelet („Službene novine FBiH“, broj: 90/22).

Podsjećamo, pomenutom odlukom Vlade FBiH donesenoj na sjednici održanoj 10.11.2022. godine, propisana je najviša prodajna cijena peleta, koja ne može prelaziti 480 KM plus PDV u trgovini na malo, po toni u svim pakovanjima. Odluka je stupila na snagu u subotu, 12.11.2022. godine, a za realizaciju i nadzor nad njenim provođenjem zadužene su federalna i kantonalne tržišne inspekcije, temeljem Zakona o kontroli cijena („Službene novine FBiH“, broj: 2/95 i 70/08).

Kazne za nepoštivanje propisanih mjera neposredne kontrole cijena propisane su članom 14. Zakona o kontroli cijena (“Službene novine FBiH”, br. 2/1995 i 70/2008), a kreću se u rasponu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za pravno lice, od 250,00 KM do 2.500,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 500,00 KM do 1.500,00 KM za fizičko lice. Pored novčane kazne, pravnom i fizičkom licu će se, u skladu sa Zakonom, izreći i mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja.

Pozivamo sve proizvođače i prometnike peleta da koriguju cijene u skladu s Odlukom Vlade FBiH, kako ne bi bili predmet sankcionisanja, navode iz Federalnog tržišnog inspektorata.

Molimo građane da prekoračenje propisane cijene peleta koja je ograničena na 561,60 KM (480 KM plus PDV) u maloprodaji prijave putem:

– kontakt forme „Prijavi nepravilnost“ na web stranici FUZIP https://fuzip.gov.ba/prijavi-nepravilnost/

– telefona za prijave 033 / 22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-maila [email protected]

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.