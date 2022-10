FHMZ BiH – U prvoj sedmici oktobra izmjena sunčanih i oblačnih dana

Izmjena sunčanih i oblačnih dana nastavit će se i u prvoj sedmici oktobra. Kiša je u utorak moguća samo na krajnjem istoku Bosne i Hercegovine. U centralnim područjima preovladavat će oblačno, a na području Krajine pretežno sunčano vrijeme.

Sunčano uz slabu maglu u jutarnjim satima u Bosni izvjesno je u srijedu. Više oblaka i blagi porast temperature zraka prognozira se od četvrtka do subote.

U nedjelju i početkom sljedeće sedmice očekuje se pretežno sunčano sa slabom maglom u jutarnjim satima u kotlinama i duž riječnih tokova.

Minimalne jutarnje temperature zraka u prvom dijelu sedmice varirat će od 4°C do 10°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 13°C. Najviše dnevne temperature između 16°C i 21°C, na jugu zemlje do 23 stepena – navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH u izgledu vremena za period od 4. do 17. oktobra 2022. godine.

U drugom dijelu sedmice temperature zraka bit će više za dva do tri stepena.

Prema raspoloživim sinoptičkim materijalima od 11. oktobra na prostoru Bosne i Hercegovine moguća je kiša. Veća količina padavina moguća je u zapadnim područjima.

Nestabilno vrijeme s kišom zadržat će se do kraja prognoznog perioda.

Jutarnje temperature varirat će u rasponu između 4°C i 9°C u Bosni do 11°C u Hercegovini.

Maksimalne temperature kretat će se između 10°C i 15°C u Bosni do 18°C u Hercegovini – saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.