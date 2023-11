FHMZ- U BiH narednih dana oblačno vrijeme sa susnježicom i snijegom

U Bosni i Hercegovini narednih će dana preovladavati oblačno vrijeme sa susnježicom i snijegom, dok će najviše sunčanih intervala biti na jugu zemlje.

U petak, 24. novembra, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Prije podne slabija kiša na području Hercegovine, istoku i sjeveroistoku Bosne. U drugom dijelu dana kiša se očekuje u većem dijelu zemlje, na planinama i snijeg. U noći na subotu i u nizinama će padati susnježica ili snijeg, osim na jugu zemlje. Vjetar slab južnog smjera. U poslijepodnevnim i večernjim satima vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između jedna i pet stepeni, na jugu od osam do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između sedama i 12 stepeni, na jugu do 15 stepeni.

U subotu, 25. novembra, u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme. Većinom će padati susnježica ili snijeg, na jugu zemlje kiša. Prestanak padavina i smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne bura. Temperatura zraka većinom između nala i pet stepeni, na jugu zemlje od osam do 11 stepeni.

U nedjelju, 26. novembra, preovladavaće umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po Bosni lokalno može padati slab snijeg. Najviše sunčanog vremena na jugu zemlje. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus pet i nula stepeni, na jugu do tri stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između minur jedna i pet stepeni, na jugu do devet stepeni.

U ponedjeljak, 27. novembra, očekuje se novo naoblačenje koje bi uslovilo slabu kišu u nizinama, i slab snijeg u višim područjima. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus četiri i jedna stepen, na jugu do tri stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između dva i šest stepeni, na jugu do osam stepeni, saopćeno je iz Odsjeka za analizu i prognozu vremena Federalnog hidrometeorološkog zavoda.