FK Mladost Solina osvojila Gradski KUP Tuzle

FK Mladost Solina osvojila je Gradski KUP Tuzle za takmičarsku sezonu 2025/26, nakon što je u finalnoj utakmici savladala NK Mramor Mramor rezultatom 4:0.

Finalni susret odigran je 10. juna 2026. godine na stadionu Bare u Simin Hanu, a ekipa iz Soline do trofeja je stigla sigurnom i ubjedljivom pobjedom.

Nakon završetka utakmice, predsjednik Gradskog nogometnog saveza Tuzla Muhamed Delić uručio je pobjednički pehar i medalje igračima FK Mladost Solina za osvojeno prvo mjesto.

Pehar i medalje za drugo mjesto ekipi NK Mramor Mramor uručio je predstavnik Nogometnog saveza Tuzlanskog kantona Muraz Lemezović.

Sponzori finalne utakmice bili su Grad Tuzla, Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, te Skupština Tuzlanskog kantona.