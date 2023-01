FK Sloboda: Djevojke počele sa pripremama

Treneru Arminu Mujezinoviću i stručnom štabu odazvalo se 12 igračica, dok je nekoliko njih zbog bolesti odsustvovalo sa današnjeg treninga. Djevojke su odradile prvi zajednički trening u 2023. godini. Cilj je što bolje se pripremiti za nadolazeće izazove i nakon posljednjeg kola domaćeg prvenstva ostati lider Prve ženske lige BiH.

“Drago nam je što smo se nakon zimske pauze ponovo okupili i nastavili naš trenažni proces. Sa prvog mjesta i sa tim konačnim ciljem da zadržimo to mjesto, mi i krećemo u pripreme. Očekujemo da ćemo uz kvalitetan rad sa našim stručnim kadrom koji je trenutno tu i uz podršku kluba, koja je velika od samog nastanka ženske ekipe, doći do željenog rezultata. Pripreme ćemo obaviti na Tušnju, spremiti se fizički, mentalno i taktički i nastaviti onako kako smo radili prošle sezone. U svakoj utakmici cilj je pobjeda, idemo dominantno i na kraju ostvariti svoj cilj, a to je prvo mjesto i plasman u Premijer ligu”, istakao je Armin Mujezinović trener ženske selekcije FK Sloboda.

U odnosu na prethodnu polusezonu ekipa je ostala na okupu, a sada već svojim novim saigračicama pridružila se i Lejla Ahmić. Tokom trajanja zimske pauze djevojke su individualno trenirale.

“Očekuje nas period priprema, nešto manje od dva mjeseca, čekaju nas zahtjevni i kvalitetni treninzi. Prvi smo na tabeli i nadamo se da će tako i ostati. Nemamo pravo na kiks, prva utakmica u nastavku prvenstva je protiv Sarajeva, dobrog protivnika, a nadamo se i vjerujemo da će bodovi ostati na Tušnju. Sve su igračice iz prethodne sezone ostale u klubu, a nadam se da će biti i pojačanja. Imamo kvalitetan napad i kvalitetnu odbranu, počevši od golmana pa do napadača, ekipa je stvarno odlična. Želimo nastaviti tamo gdje smo stali prethodne polusezone, ostati na prvom mjestu na tabeli i na kraju slaviti plasman u Premijer ligu BiH”, istakla je Emina Zolotić, kapitenka ženske selekcije FK Sloboda.