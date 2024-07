FK Sloboda počeo s pripremama za sezonu u Premijer ligi BiH

Fudbalski klub Sloboda danas je počeo s pripremama za predstojeću sezonu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Pored igrača iz prošle sezone, na Tušnju se našlo i nekoliko novih lica. Rukovodstvo kluba pregovara sa potencijalnim pojačanjima, a narednih dana mogu se očekivati i prve prinove koje je stručni stab tuzlanskog kluba označio kao prioritete.

Nakon proslave titule i nešto manje od mjesec dana pauze, Fudbalski klub Sloboda danas je startovao s pripremama za novu sezonu. Crveno-crni se od ove sezone takmiče u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, a žrijebanje takmičarskih brojeva biće održano u srijedu, odnosno 3. jula. Na Tušnju je danas izvršena prozivka igrača, a na spisku trenera Nalića našao se 31 igrač.

„Plan priprema je sljedeći: imat ćemo jedan turnir u Klokotnici koji će da se igra 19. i 20. Poslije toga ćemo ići na pripreme, gdje tačno, još uvijek ne znam. Mi još uvijek imamo radnu grupu. Tu su igrači koji su ostali od prošle sezone i imamo nekoliko novih igrača koji će da se pojave na treningu u naredna dva ili tri dana. Mislim da u suštini prava pojačanja bi trebali da nađemo u narednih sedam do deset dana“, pojasnio je Zlatan Nalić, šef Stručnog štaba FK Sloboda.

Ekipi se danas na treningu pridružio i dvadestogodišnji Gabriel. Mladi fudbaler će od ove sezone nositi crveno-crni dres, a u tuzlanski klub dolazi iz FK Slaven Belupo.

„Dečki su me dobro prihvatili. Očekujem da će biti teška sezona, ali uspješna i da ćemo svi zajedno mnogo puta slaviti na terenu. Očekujem da ćemo svi zajedno kao jedna familija rasti kroz sezonu i da ćemo dosta uspjeha napraviti u ovoj sezoni. Vjerujem da to možemo, uzimajući u obzir kakvu tradiciju ima ovaj klub to ćemo sigurno ostvariti“, izjavio je Gabriel Eškinja, fudbaler FK Sloboda.

Na današnjem treningu su bila i dobro poznata lica koja su nastupala u redovima Slobode i prošle godine. Među njima je i Adis Hadžanović, koji je i ranije nosio dres Tuzlaka.

„Tek smo se okupili, neki igrači su nas napustili, još su u toku pregovori oko ostanka igrača koji su tu bili protekle sezone, a istekao im je ugovor, dok su neki novi igrači došli na probu. Za početak, atmosfera je stvarno sjajna i nadam se da će tako biti i u nastavku“, rekao je Adis Hadžanović, fudbaler FK Sloboda.

Od ove sezone važe nova pravila u Premijer ligi BiH. Naime, umjesto dosadašnja dva, ove godine će društvo najboljih napustiti četiri kluba koja se nađu na dnu ljestvice.

„Što se tiče same ekipe, terena, sigurno da će biti teško jer znamo da ove godine ispadaju četiri ekipe. Moramo biti izuzetno kvalitetni. Trudit ćemo se da dovedemo nekoliko igrača da budu pojačanja. Hoćemo li pogoditi vidjet ćemo, ali mislim da ćemo dobro izvagati u saradnji sa šefom stručnog štaba i povući pravo rješenje“, kazao je Zajko Zeba, sportski direktor FK Sloboda.

Šef struke ističe da želi napraviti tim koji će imati veće ambicije od pukog opstanka u ligi. Prošlosezonski ciljevi su ispunjeni, Crveno-crni iza sebe imaju izuzetno uspješnu sezonu, zbog čega se i navijači nadaju dobrim rezultatima u Premijer ligi.