Fokus na mladima: Vlada TK utvrdila Kalendar aktivnosti obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici

Već od naredne godine, u Tuzlanskom kantonu će biti organizovano znatno više događaja koji se tiču obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Uredbom koju je Vlada TK danas donijela, planirano je da obilježavanje počne u aprilu i da traje sve do oktobra. Fokus će biti na mladima, a posebno se izdvajaju dva događaja za studente.

Jedan od njih je studentska konferencija sa međunarodnim učešćem, u okviru koje će studenti istraživati i prenositi jedni drugima saznanja o genocidu.

„Drugi događaj se također tiče mladih, a to je studentski kamp i to na području Potočara gdje se nalazi i Memorijalni centar i to je nastavak konferencije i da studenti koji dođu na taj kamp vide to, dožive to i odnesu ta sjećanja u svoje države i nastave to dalje širiti“, kazala je Senada Dizdarević, ministrica za boračka pitanja TK