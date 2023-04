/FOTO/ Adaptirajte kuću uz najpovoljniju kreditnu liniju NLB banke

Inflacija koja je pogodila cijeli svijet i sve sektore trgovine, nije zaobišla ni rast cijena u građevinarstvu. Mnogi zbog naglog rasta cijena građevinskog materijala odustaju od adaptiranja ili rekonstrukcije svojih stambenih objekata. Zbog toga je NLB banka, prateći tržište, ali i misleći o okolini, u saradnji sa nekoliko kompanija, stanovništvu ponudila novu kreditnu liniju „NLB eko kredit“, sa znatno nižim kamatnim stopama.

„Osnovni benefit te kreditne linije jeste niža cijena, odnosno niža kamatna stopa. Ta kreditna linija živi već nekoliko mjeseci. Ostvarili smo zavidan rezultat kroz kreditiranje fizičkih lica. Mi se ne bavimo samo kreditima i bankarstvom, ne bavimo se samo ostvarenjem profita, nego se stvarno bavimo širim pojmom, odnosno kvalitetom života“, rekao je Denis Hasanić, član Uprave NLB banke d.d. Sarajevo.

Da se NLB banka zaista bavi poboljšanjem kvaliteta života, svjedoči i podatak da se ova grupacija prije tri godine pridružila pokretu održivosti u svijet, pa tako danas, osim energetski prihvatljivih vozila odnono električnih, imaju čak 39 energetski efikasnih objekata.

„Taj dio u biti ide u prilog tome o čemu danas pričamo jer dijelovi pojačavanja energetske efikasnosti su od prozora, stolarije, fasada, načina grijanja, toplotne pumpe, solarni paneli i naravno energetski efikasno ponašanje, u smislu na koji način otvaramo prozore, kako grijemo do toga kakvu temperaturu imamo u prostorijama“, kazao je Jure Peljhan, član Uprave NLB banke d.d. Sarajevo.

S obzirom da energetska tranzicija i održivost predstavljaju jedan od važnijih koraka koji Bosni i Hercegovini znači i za ulazak u evropsku porodicu, ideju NLB banke podržale su i kompanije koje proizvode i prodaju građevinski materijal, pa tako kroz liniju „NLB eko kredit“ građani kupovinom materijala u tim kompanijama mogu ostvariti i dodatne popuste.

„Klijent može ostvariti određene pogodnosti na kupovinu toplotnih pumpi, a svi znamo da su toplotne pumpe jedan od najefikasnijeg izvora grijanja, a i hlađenja, dalje možete ostvariti pogodnosti na kupovinu bijele tehnike sa EU naljepnicom A i B klase“, rekla je Nejla Aljić, generalna direktorica Zeka Komerc d.o.o.

Kampanji naziva „Ne troši energiju na gluposti“ pridružile su se i pojedine strane kompanije koje rade i na bh. tržištu, a sve u cilju pomoći stanovništvu, da u vremenu izuzetno skupih energenata, lakše dođu do uštede.

„Ne samo da štedite novac i da dobivate na vrijednosti svoje nekretnine, imate povrat te investicije, npr. prema trenutnim proračunima, za nekih deset godina možete vratiti novac koji ste uložili u fasadu“, kazala nam je Zlata Ramčević, voditeljica marketinga u kompaniji Baumit.

Putem kreditne linije „NLB eko kredit“, građani mogu dobiti i do 50.000 KM, sa rokom otplate do deset godina, a uz kamatne stope od 2,99 do 3,37 posto. Svi koji žele ostvariti pravo na ovu kreditnu liniju više informacija mogu dobiti kod službenika u bilo kojoj poslovnici NLB banke širom BiH.