Rusejla Halilović o događajima na Stupinama

Nakon događaja u tuzlanskom naselju Stupine oglasila se članica Komisije za ravnopravnost spolova u Gradskom vijeću Tuzla Rusejla Halilović na društvenim mrežama.

Njenu objavu prenosimo u cjelosti:

”Pitam se ima kraja ovim strašnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini kojima svjedočimo iz dana u dan.

U nevjerovatnoj epidemije bezumlja, femicida, ubojstava, samoubojstva zadnjih mjeseci, čovjek ostaje bez texta. Politička situacija i sami političari na višim nivoima vlasti raspamečuju i onako već raspamećen narod. Poslije gnusnog zločina u Gradačca, Brčkom, Kaknju,Lukavcu, naselju Podgajevi u Opština Živinice, Tuzli kada je gnusno ubijena Amra, sinoć opet Tuzla, cijela porodica i nema nikakvog riješenje, niti izlaz.

U mojoj izjavi od 14.8.2023. poslije zločina u Gradačcu, izjavila sam da očekujem sve gore. Voljela bi da sam pogriješila. Ovo je jezivo šta se dešava. Cijele porodice bivaju ubijene a ubica izvrši samoubistvo. Ovaj ubica i samoubica je nekad radio na Onkološkom odjeljenju UKCa , napustio otišao u Njemačku, vratio se , posla nije imao i cijela porodica je otišla pod zemlju.

Gledano kulturološko-politički mislim da ne idemo u nekom dobrom pravcu, pa samim tim nam je i mentalno zdravlje prilično upitno, i tu su onda i rizici veći. To nisu uzroci nasilja, ali podižu rizik od nasilja. Na primjer zloupotreba psihoaktivnih supstanci, finansijski problemi (svjesni smo kakve su plate, cijene hrane, režija i svega ostalog, kao i nezaposlenost) , nerješeni problemi na nivou mentalnog zdravlja i svih problema koje nosi ovo vrijeme. U ovakvom sistemu tradicionalnih vrijednosti koji je dominantan u Bosni i Hercegovini sada svjedočimo opštem hausa. Neminovno će u narednom periodu i patrijarhat rasti, a to jeste uzrok nasilja. Onda će se frustracije izlivati ka onima koji imaju manju moć, a to su žene, djeca i stariji.

Napominjem da pored individualne odgovornosti nekoga ko je počinio nasilje , ubistvo potrebno posmatrati i društveno – političku odgovornost. Narode, kod nas je ovo danas užas i taj osjećaj traje sve do đženaze. Letargija i indolentnost će nam doći glave.

U Bosni i Hercegovini još uvijek nije sistemski usvojena praksa procjene rizika od nasilja što bi bilo dosta važno.

Mi imamo taj pogrešan kategorijalni pristup nasilju. Da li su komšije sinoć šta čule? Nemoguće u zgradi da se ne čuje. Dvoje djece i žena su ubijeni. Kakvi smo mi to ljudi? Da li se moglo spriječiti? Ali to smo mi. Čim se nas ne tiče nema ni reakcije.

Potrebno je da se mnogo bolje i više obraća pažnja na procjenu rizika od nasilja. Tu još uvijek ne postoji adekvatna usklađenost između vladinog i nevladinog sektora. I opet ću ponoviti, očekujem sve gore i gore jer svjedoci smo šta se dešava iz dana u dan a niko konkretno riješenje nema! O odgovornosti ne trebam ni govoriti, tu niko nema reakcije. Očekujem samo još gore. Neka nam je dragi Allah na pomoći!”.