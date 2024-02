Članica Komisije za jednakopravnost spolova Tuzla Rusejla Halilović o ubistvu žene

Nakon ubistva žene u Tržnom centru Sjenjak oblasila se članica Komisije za ravnopravnost spolova u Gradskom vijeću Tuzla Rusejla Halilović.

Saopćenje prenosimo u cjelosti:

”Godinu dana je tačno od kako pričamo o prvom femicidu koji se desio u Bihaću, februara 2023. godine. Svjedočimo reakcijama koje su sporadične i koje se daju radi populizma i nekih ” poena” a hronologijom se niko ne bavi. Mi godinu dana imamo svakih 40-45 dana novo ubistvo žena. Meni lično je više preko glave pričati šta je Femicid, jer to znaju i ptice na grani. Rodno zasnovano nasilje nad ženama i djevojčicama. Sinoć se desilo gnusno ubitstvo i Femicid u Tuzli. Gradu u kojem živim. Moj telefon je zvonio do 2 sata jutros jer mi svi u gradu se poznajemo. Ubistvo je izvršio policijski inspektor. Pazite apsurda. Po mojim saznanjima liječenje na psihijatriji, do penzije ima nekih šest mjeseci i sad javno pitam i ministra MUP-a TK i ostale u policiji kako je ovaj profil mogao nosati oružje i kako je mogao obnašati posao koji iziskuje zaštitu građana i imovine? Sinoć nismo mogli pročitati nigdje izjavu nijednog lica koji obnaša funkciju, za koju prima platu, niti da se pojavio na mjestu zločina. Poslije Gradačca sam gostovala sigurno na svim televizijama, portalima, moje izjave su prenošene i uvijek sam govorila da nam je potrebno sistemsko rješenje.

Nizama Hećimović kad je izmasakrirana u Gradačcu 11.8.2023. i kad je ubijeno još troje nevinih ljudi u nekom momentu smo imali osudu žrtve što je živila u nevjenčanoj zajednici, što se bojala, itd. O tom slučaju znamo sve i bili smo bombardovani svakodnevno da taj monstrum skoro dva mjeseca leži mrtav u Komemorativnom centru u Tuzli. To su bile vijesti. Sinoć, poslije gnusnog ubitstva su lokalni mediji objavili rečenicu “ubica i žrtva su imali neki odnos”? Molim vas, uporno se pravi od žrtve krivac, a suštinski se ništa ne rješava. To je za mene toliko degutantno, toliko bezobrazno da ovog puta neću niti jedne sekunde štediti priučene novinare koji za senzaciju i lajk pišu tolike gluposti da naprosto ja koja se bavim Femicidom, koja izučava ovaj fenomen pitam se gdje živim.

Izričito danas treba tražiti izjavu ministra MUP-a TK radi gore navedenih činjenica, bez straha istražiti i ni slučajno dozvoliti da se prikriju dokazi o psihijatrijskom liječenju ovog dželata. I molim vas bez šetnji, bez izvikivanja “ova je zadnja” jer od toga nemamo ništa.

Poruka ženama,

Kada vas gurne, vrisne, opsuje vam ili vas ošamari prvi put, znajte da to neće biti prvi put. Biće to samo popločani put za sljedeći akt. To je ispitivanje granica, koje kada probije – neće više stati. A vi ćete živjeti u uvjerenjima da ga je tada ”samo malo prenijelo”. Ova žena sinoć u Tuzli je gledala svog dželat u oči i bila je nemoćna. Bila je majka, bila je kćerka, bila je sestra. Zašto? Ne dozvolite sebi drage žene da vas bilo ko maltretira. Vas, vaše majke, sestre, drugarice, kćerke. Reagujte – NA VRIJEME! Ne čekajte da ga prođe huja i ljutnja, vas će možda proći život! Niste ničija prostirka, niti krpa na kojoj će liječiti psihijatrijske bolesti, lične nedostatke i frustracije. Neko vas nije nosio devet mjeseci ispod srca da bi vam neko drugi pucao u glavu. Direktno!

Reagujte na svako nasilje. Na ulici, na poslu, kod kuće, u porodici.

”Nije moja stvar”, nikada nije pomoglo nikome, poziv policiji i odlazak najčešće jeste.

Prijavite nasilje, bilo koje vrste. Ne posmatrajte nijemo. Ne policiji, oni najčešće ne učine ništa. Evo vidjeli smo sinoć, vidjeli smo u Gradačcu”, stoji u objavi Halilović.