/FOTO/ Rukometaši Slobode počeli pripreme

Rukometni klub Sloboda započeo je pripreme za sezonu 2022/2023, a njihov početak su na press konferenciji najavili hrvatski stručnjak Siniša Markota, sportski direktor Mirza Bulić, te kapiten ekipe Emir Suhonjić.

Siniša Markota: ” Cilj je osvajanje titule! ”

”Nakon dva mjeseca odmora počinjemo sa radom. Igrači su dobili program u okviru kojeg su 3 sedmice ranije trebali odraditi dio treninga i nadam se da su to napravili, jer će zasigurno biti samo njima lakše. Ja sam poznat kao trener koji ima naporne pripreme, a iste ćemo odraditi u Tuzli. Koristit ćemo dvoranu, teretanu i vanjske terene. Dogovorili smo nekoliko prijateljskih utakmica kako bi se što bolje adaptirali na sve tipove ekipa sa kojima se možemo susresti u okviru zvaničnih takmičenja. Cilj od prvog dana je osvajanje titule, a to je i razlog zašto sam produžio saradnju sa Slobodom. Ja ću sa svoje strane učiniti sve da igrači daju svoj maksimum i da svaku utakmicu idemo pobijediti. Hoće li to biti dovoljno, znat ćemo krajem mjeseca maja. Doveli smo četiri igrača i nadam se da smo pogodili sa odabirom i da će oni uz prošlogodišnji roster doprinijeti tome da se u maju veselimo.” kazao je Markota

”Uprava kluba i ljudi koji rade u klubu nisu odmarali u protekla dva mjeseca, a sve da bi sklopili ekipu koja bi ove sezone donijela titulu u Tuzlu. Ekipi su također obezbjeđeni svi potrebni uslovi za nesmetan rad. Sa trenerom Markotom smo analizirali prethodnu sezonu, te detektovali na kojim mjestima su nam potrebna pojačanja. Što se tiče nastupa u Europi, ne želimo biti samo prolaznici, cilj nam je zadržati se što duže. Samim tim, prijateljske utakmice su dogovorene sa ekipama iz susjednih zemalja, kako bi se ekipa što bolje adaptirala i spremno dočekala prve utakmice u okviru EHF European Cup-a.” kazao je direktor kluba Mirza Bulić

”Svi smo zacrtali veoma visoke ciljeve u ovoj sezoni i svi igrači su ozbiljno shvatili ovosezonski zadatak. Dovoljno smo sazreli kroz ovaj Slobodin projekat koji traje već četiri sezone unazad i nadam se da je stigla ta godina u kojoj ćemo vratiti titulu prvaka u Tuzlu. Nadam se da smo pogodili sa pojačanjima i zasigurno će nam pomoći u pohodu ka šampionskom tronu. Nastojat ćemo da u narednom periodu izgradimo hemiju koja krasi šampione, a bez hemije nema velikih rezultata.” kazao je prisutnima kapiten Emir Suhonjić.

Nakon press konferencije predstavljena su pojačanja Slobode sa lijevim bekom Edom Mehinagićem, reprezentativcem BiH, desnim krilom Antom Dragičevićem, pivotom Harisom Buljinom, te sa dobro poznatim imenom bosanskohercegovačkog rukometa,bekom Benjaminom Čičkušićem.

Nova-stara ekipa Slobode odradila je svoj prvi trening u Maloj dvorani SKPC ”Mejdan”, a prozivci su se odazvali: Ismar Bajrić, Luka Barjaktarović, Anes Bečić, Filip Borozan, Haris Buljina, Renato Čajić, Zdravko Čajić, Benjamin Čičkušić, Ante Dragičević, Njegoš Đukić, Admir Hadrović, Amir Imamović, Ermin Jusić, Mirza Jusufović, Omar Karahodžić, Edo Mehinagić, Muharem Milkunić, Mirza Muhedinović, Jasmin Nurkanović, Ajnur Omerčić, Alen Ovčina, Bakir Pirić, Emir Suhonjić i Eldin Vuković.

Prozivci nije prisustvovao mladi crnogorski pivot Božo Vujović koji se nalazi na pripremama sa kadetskom reprezentacijom Crne Gore.

Dogovoreno je i nekoliko kontrolnih susreta:

august – Sloboda – Osijek august – Sloboda – Gorenje august – Osijek – Sloboda i Moslavina Kutina – Sloboda august – Spartak – Sloboda august – Metaloplastika – Sloboda

Podsjećamo da Sloboda svoje takmičenje u okviru EHF European Cup-a započinje od drugog kola, a mogući protivnici su: Naerbo (NOR), Sesvete (CRO), Olympiacos (GRE), Alingsas (SWE), Arendal (NOR), Karvina (CZE), Gorenje (SLO), KA (ISL), Famagusta (CYP), Esch (LUX), Winterthur (SUI), Besiktas (TUR), Polva Serviti (EST), Povazska Bystrica (SVK), Hapoel Ashdod (ISR), Krems (AUT), Donbas Donetsk region (UKR), Borac (BiH), Tenax Dobele (LAT), Vilnius Sviesa (LTU), Besa Famgas (KOS), Vojvodina (SRB), BK-46 (FIN), Conversano (ITA), Volendam (NED), H71 (FAR), Lokomotiv Gorna Oryahovitsa (BUL), Baki (AZE), Vise (BEL), Lovćen (MNE), Gorica (CRO) i AEK Athens (GRE).

Prva utakmica se igra 29./30. oktobra, dok je uzvratni susret planiran za 05./06. novembar. Izvlačenje parova zakazano je za 20. septembar u Beču sa početkom u 11 sati.

Nova sezona Premijer lige Bosne i Hercegovine započinje 10. septembra.