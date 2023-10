/FOTO/ Svečani početak akademske godine 2023/24 na FINRA

Danas je na Visokoškolskoj ustanovi FINRA u Tuzli svečano je obilježen početak nove akademske 2023/2024. godine. Studentima 8. generacije akademskog studijskog programa „Finansije i računovodstvo“ i studentima 4. generacije akademskog studijskog programa „Računarstvo i informatika“, te studentima prve generacije novih studijskih programa: ”Turizam, ugostiteljstvo i gastronomija”, ”Savremeni menadžment i digitalno poslovanje” i ”Ekološka poljoprivreda”.

Studentima se obratio v.d. rektor Univerziteta FINRA Tuzla prof. dr.sc. Ismet Kalić, sa riječima dobrodošlice i prigodnim govorom naglasio:

„Nastavni plan i program FINRA prilagođen je zahtjevima tržišta rada i predstavlja jedinstven spoj teorije i prakse. Obezbijedili smo vrhunske predavače, najbolje profesore i stručnjake iz naučnih oblasti finansija, računovodstva, računarstva i informatike, menadžmenta, turizma, ugostiteljstva, gastronomije , ekološke poljoprivrede, koji su predani i posvećeni u prenošenju znanja i vještina. Nastava na FINRA se odvija u moderno opremljenim učionicama, na savremenoj IT opremi, sa“pametnim tablama” u svakoj učionici. Studentima je omogućen pristup e-biblioteci EBSCO, koja broji preko 26.000 knjiga. Mi na FINRA smo poduzeli sve kako bi svoje studente učinili vrhunskim stručnjacima, traženim u BiH i svijetu. FINRA je akreditovana visokoškolska ustanove čije diplome su priznate u BiH i EU. Do sada je 170 studenta diplomiralo na FINRA i svi su zaposleni, a neki od njih su pokrenuli i vlastiti biznis. Na taj način FINRA ispunjava glavni zadatak, a to je da svoje studente neće slati na Biro za zapošljavanje, već na posao kod poznatog poslodavca.„

Studentima se obratio i v.d. dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta Tuzla doc. dr. Edin Glogić: ”Čast mi je danas biti ovdje i uputiti vam riječi dobrodošlice. Kao v.d. dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta FINRA Tuzla, s radošću gledam u lica puna entuzijazma i nade, spremna da započnu novu fazu svog akademskog putovanja. Svake godine, na ovom svečanom događaju, osjećam posebnu vrstu uzbuđenja. To je uzbuđenje koje dolazi iz saznanja da smo kao ustanova obrazovanja otvorili vrata novoj generaciji mladih ljudi, željnih znanja i spremnih da se uhvate u koštac sa izazovima koji ih čekaju. Posebno bih želio da se osvrnem na dva studijska programa koja su srž našeg Ekonomskog fakulteta: Finansije i računovodstvo, te Savremeni menadžment i digitalno poslovanje.

Finansije i računovodstvo su veoma dinamične discipline koje čine temelj svakog poslovanja. U svijetu koji se brzo mijenja, potrebni su nam stručnjaci koji će razumjeti kompleksnost finansijskih tokova, analize i računovodstvene principe. Ovaj program je pažljivo dizajniran da vam pruži sve neophodne vještine i znanja potrebna da postanete lideri u ovom sektoru. S druge strane, Savremeni menadžment i digitalno poslovanje predstavljaju odgovor na sve brže promjene u tehnološkom svijetu. Digitalna revolucija je promijenila način na koji poslujemo, komuniciramo i donosimo odluke. Kroz ovaj program, naučit ćete kako da inovirate, upravljate digitalnim resursima i prilagodite se neprestanim promjenama digitalnog doba. Dragi studenti, pred vama je izazov, ali i prilika. Prilika da steknete znanje i vještine koje će vam omogućiti da ostavite trag u svijetu.

Ovdje, na Univerzitetu FINRA Tuzla, imate priliku da učite od najboljih, da stvarate trajne veze i da postavite temelje za svijetlu budućnost. Zato vas pozivam da iskoristite svaku priliku, da se ne plašite izazova, i da uvijek težite izvrsnosti. Mi smo ovdje da vas podržimo na svakom koraku tog puta.„

Studentima se obratila dipl.iur. Mirela Hodžić, šef studentske službe na FINRA. Upoznala je studente o radu studentske službe, te Pravilima studiranja na FINRA. Također, studentima je prezentovala E-nastavu FINRA gdje se videomaterijali sa predavanja i vježbi pohranjuju i dostupni su studentima 24/7 tokom cijele akademske godine.

O aktivnostima studentskog vijeća FINRA govorila je Šejla Mandžić, predsjednica Studentske organizacije na FINRA. Šejla je prenijela svoja iskustva studiranja na FINRA, te iskazala zadovoljstvo što je angažovana kao asistent na FINRA. Upoznala je studente o radu studentske organizacije na FINRA, te učešću studenata FINRA u međunarodnim projektima, kao što su Erasmus +, te drugim projektima kao što je Marketing challenge, koji se održava svake godine na FINRA, a na kojem učestvuju studenti sa nekoliko univerziteta i fakulteta iz regiona, sa kojima FINRA ima potpisane sporazume o poslovnoj saradnji.

Da je FINRA već etablirana kao visokoškolska ustanova sa jedinstvenim nastavnim planom i programom u regionu, vidi se i po broju do sada upisanih studenata, gdje je u osam generacija upisano više od 450 studenata, koji dolaze iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, od Srebrenice, Tuzle, Sarajeva, Tešnja, Zenice, Brčkog, do Bihaća. Na FINRA studiraju i studenti koji žive i rade u inostranstvu, od Dubaia do Švedske.

FINRA je za vanredne studente posebno kreirala nastavni proces, koji se odvija u vanradno vrijeme i online. Vanredni studij predstavlja idealnu priliku za sve one koji imaju završenu srednju školu, žele da završe fakultet i napreduju u karijeri. Također, od ove akademske godine FINRA ima upisanih studenata koji studiraju po konceptu DL-distance learning, što je prilika za studente koji su dislocirani, odnosno žive i rade van grada Tuzla i izvan Bosne i Hercegovine.

Visokoškolska ustanova FINRA je i ove akademske godine za svoje studente obezbijedila stipendije, praksu i zaposlenje. U proteklih sedam godina potpisani su sporazumi o poslovnom povezivanju i saradnji sa više od 300 uspješnih kompanija sa područja šire regije, u kojima će studenti FINRA obavljati praksu.

Nakon svečanog časa upriličena je zakuska za studente i profesore, koji su imali priliku da se u slobodnom razgovoru bolje upoznaju.

U skladu sa zakonskim mogućnostima, FINRA će nastaviti sa upisom vanrednih i DL studenata do kraja mjeseca oktobra, tj. do 30.10.2023.godine.

“Svim studentima želimo sretan i uspješan početak nove akademske godine!, poručili su ovom prilikom.