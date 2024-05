/FOTO/ Tuzlanski frizer dolazi na adresu da šiša starije i iznemogle osobe

Siguran i dobro plaćen posao u Njemačkoj, Demir je zamijenio zasigurno manje plaćenim u Bosni. Ali u svom gradu i svom frizerskom salonu. Dvije godine rada u drugoj zemlji bile su dovoljne da shvati da je porodica na prvom mjestu, te da, kako on kaže, nigdje nema života kao u Bosni. Neko vrijeme je razmišljao u šta je najbolje uložiti zarađeni novac i došao je na ideju da otvori frizerski salon, jer ljubav prema ovom poslu gaji još od djetinjstva, a sve je započelo sa anegdotom.

„Prvi put se to javilo u mlađim danima kad mi je moj otac dao mašinicu u ruke i rekao hajde ako me pokvariš ošišat ćeš me na ćelavo. Tako je sve krenulo, kasnije kroz život sam non stop nailazio na ovaj poziv, u mahali u kojoj sam živio i šišao svoje prijatelje. U inostranstvu sam radio i tamo šišao ljude na crno jer im tako bude jefitnije. Tako da ljubav o tome duže traje“, priča nam Demir Mehmedović, frizer.

Na važan korak, kako bi porodici osigurao egzistenciju, odlučio se prije nešto više od mjesec dana i otvorio je muški frizerski salon u tuzlanskom naselju Stupine. Ono što ovog frizera čini drugačijim od ostalih je što posebnu pažnju posvećuje starijim i teško bolesnim osobama koje ne mogu doći u salon.

„Smatram da treba čovjek da bude inovativan pa sam ja odlučio da se posvetim starijim i iznemoglim osobama. Tako da ja dolazim na kućnu adresu i šišam ljude koji nisu pokretni. Cijena je 20 KM, a u tu uslugu ulazi šišanje i brijanje, cijeli tretman i usluga dolaska. Dolazim poslije 16 sati jer do tada radim u salonu“, ističe Mehmedović.

A oni koji dolaze u salon, uglavnom su zadovoljni.

„Zadovoljan sam sa gospodinom frizerom, trebao bih opet doći“, kazao je Eso, koji je došao na šišanje.

„Ja sam super zadovoljan, ali što je najbitnije ženi se sviđa i vraćat ću se stalno“, rekao je Irnes.

A tome da će se i ostale mušterije vraćati nada se i Demir, jer ne radi po terminima, nego kako kaže, dođeš i sačekaš svoj red, a za sve buduće mušterije ima i simpatičnu poruku.

„Ima momenata kad nekome možda skratiš kose više nego što treba, ali nije noga, narašće“, kaže Demir.