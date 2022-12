Fra Željko Nikolić: Globalna nesigurnost postala svakodnevnica, potrebno zajedništvo među ljudima

Čestitku u povodu blagdana Božića uputio je gvardijan Franjevačkog samostana ”Svetih Petra i Pavla” Tuzla fra Željko Nikolić. Naveo je da prilike kakve su trenutno u svijetu, pokazuju da čovjek uporno čini nesagledivu štetu i sebi i svijetu u kome živi. Dio svakodnevnice čovjeka je postala globalna nesigurnost i poljuljano povjerenje u institucije. Stoga je, više nego ikada potrebno zajedništvo među ljudima, poručio je gvardijan.

”Živimo svi zapravo u aktuelnom stanju nesigurnosti i neodgovornosti jednih za druge. U deficitu solidarnosti s čovjekom kao čovjekom jer smo pristali na princip zatvorenih identiteta čvrsto ukorijenjeni u strahu od drugog i drugačijeg u svojim malim omeđenim prostorima čvrstih svjetonazora, politika kantona, entiteta i država. O Božiću koji se teološko-vjernički opisuje kao božije učovječenje, kao božiji nenametljivi dolazak k nama u našem tijelu, mesu, kršćanstvo nudi alternativu takvom svijetu bez nade, bez orjentacije, bez cilja i smisla. Poruka je to čovjeku da iako živi duboko uronjen u probleme svakodnevnog traženja dostojanstvenijeg života postane drukčiji, bolji, odgovorniji i solidarniji. Ako je Bog za kojeg sve religije drže da je onostrani temelj ljudskog svijeta i postojanja dodirnuo čovjekovu ranjivost i malenost, rođenjem u ljudskom ruhu i životom s ljudima u običnosti njihovih životnih briga i nada, onda taj čovjek može osmisliti svoj život i dati od sebe više nego što daje danas. Božiji korak prema čovjeku i njegovu svijetu kojeg kršćani tako radosno obilježavaju u svetkovini Božića mora postati novi hrabri korak prema Bogu i prema drugom čovjeku. Zato je Božić blagdan poziva svima nama da promijenimo perspektivu da se usudimo shvatiti sebe u našoj ranjivoj i nejasnoj ljudskosti, u našim razdijeljenim identitetima, u neljudskim robovanjima ideologijama tla i zemlje, nacionalizma, gospodarstvu i trgovačkoj religiji koja rasprodaje sveto, kao muškarca i žene vrijedne života i dostojne Božijeg prebivanja u nama i u našoj ljudskoj životnoj situaciji. Bog među nama ima svoje ime a to je Mir, Bog među nama ima svoje prezime a to su Milosrđe i Ljubav, Bog među nama traži od nas Odlučnost biti za drugoga, kao što je on za nas to oduvijek. To su na koncu velike istine o čovjeku i njegovu životu, to su i poruke koje kršćani žele podijeliti ovih svetih dana sa svim ljudima dobre volje kako stoji u Božićnom Evanđelju. To je i ono što i mi kršćani i vjernici grada Tuzla želimo posvjedočiti i predočiti prvotno u svoje živote ali i radosno ponuditi svima koji s nama čine mozaik zajedništva ovog grada i ove zemlje. Svim kršćanima koji slave svetkovinu Božijeg pohođenja i konačnog oslobođenja čovjeka želim Čestit Božić, a svima vama dragi sugrađani i sugrađanke Mir i blagoslov u predstojećoj 2023. godini”, naveo je gvardijan Franjevačkog samostana u Tuzli.