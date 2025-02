Fudbaleri Slobode poraženi od Igmana

U prvom susretu 18. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, kojim je otvoren proljetni dio sezone, ekipa Igmana iz Konjica ostvarila je minimalnu pobjedu protiv Slobode na stadionu Tušanj u Tuzli rezultatom 1:0.

Jedini pogodak na utakmici postigao je Ivan Đorić u 7. minuti nakon asistencije Miloša Aćimovića, koji je prethodno izveo odličan solo prodor. Nakon primljenog gola, Sloboda je preuzela inicijativu i stvorila nekoliko izglednih prilika, ali bez realizacije.

U nastavku susreta Igman je nastavio kontrolisati igru, dok je Sloboda u drugom poluvremenu pokušavala doći do izjednačenja. Najbolju priliku domaći su imali u 67. minuti kada je Said Ahmed Said uputio snažan udarac, ali je golman Aldin Ćeman odlično intervenisao.

Do kraja utakmice Sloboda je vršila pritisak, ali nije uspjela doći do boda. Igman je ovom pobjedom osvojio važna tri boda u borbi za opstanak, dok Tuzlaci ostaju u potrazi za prvom pobjedom u sezoni i još su na osvojena dva boda.

U narednom kolu Sloboda će ugostiti Radnik, dok će Igman na domaćem terenu dočekati ekipu Sloge.

(RTV Slon/Fena)