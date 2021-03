Fudbaleri Slobode poraženi od Zrinjskog u gostima

U 23. kolu M-Tel Premijer lige BiH FK Sloboda je doživjeli poraz na gostovanju u Mostaru. Zrinjski je osvojio domaća tri boda trijumfom 3:1 (0:1)

Nakon vodstva Slobode domaćini su pokušali doći do poravnanja, no bezuspješno. Crveno –crni su taktički odigrali sjajno prvih 45 minuta. Sve pokušaje domaćina uglavnom su rješavali u svoju korist. Zrinjski je imao veći posjed lopte, no jedino vrijedno spomena bila je opasnost pred našim golom u finišu prvog poluvremena. Nakon kornera lopta se odbila do jednog igrača Zrinjskog koji šutira loptu, a na gol liniji je Adnan Islamović koji je izbio daleko od našeg šesnaesterca.

U drugom poluvremenu Zrinjski je uspio doći do poravnanja i preokreta. Nakon što prvih desetak minuta drugog dijela nije donijelo ništa uzbudljivo pred oba gola, jedan centaršut Ivana Bašića sa lijeve strane koristi Josip Ivančić. Neometan je udarcem glavom poslao loptu u našu mrežu. Samo tri minute kasnije isti igrač je ponovo precizan. Ovoga puta koristi centaršut sa desne strane i ponovo glavom matira nemoćnog Adnana Golubovića.

Konačnih 3:1 za Zrinjski postavlja Dragan Juranović u 77. minuti. Njegov udarac sa linije šesnaesterca poslao je loptu u mrežu Crveno – crnih. Ispostavilo se da je lopta promijenila putanju zakačivši Kenina Devedžića koji je htio izblokirati taj udarac. Sasvim dovoljno da prevari Golubovića.

Do narednog 24. kola i domaćeg meča protiv Željezničara, predstoji dvonedjeljna prvenstvena pauza.