Fudbaleri Slobode u subotu dočekuju ekipu Gornji Rahić

U okviru utakmice 10. kola Prve lige FBiH, fudbaleri Slobode dočekuju ekipu Gornji Rahić. Iako su posljednjom utakmicom crveno-crni prekinuli pobjednički niz, nadaju se kažu iz tuzlanskog tabora da će upisati još tri boda na tabeli i tako otići korak dalje ka cilju, a to je povratak u Premijer ligu BiH.

“Što se tiče priprema za ovu utakmicu radimo poptuno identično i imamo jedan zacrtan cilj. U ovoj utakmici koja nas očekuje u subotu dočekujemo protivnika kojeg poznajemo. U međuvremenu nekoliko puta smo se gledali uživo, spremamo se kao i za svaku drugu utakmicu sa željom i nadom da ćemo da pobijedimo i nadam se da ćemo to i da uspijemo”, istakao je Zlatan Nalić, šef stručnog štaba FK Sloboda.

Među igračima vlada dobra atmosfera, ističu iz tuzlanskog tabora.

„ Što se tiče sutrašnjeg protivnika, znamo kakva je ekipa, igrali smo protiv njih, znamo njihove kvalitete i slabosti. Mi imamo samo jedan cilj a to je uzeti tri boda i biti korak bliže Premjer ligi i nadam se da će naši navijači kao i do sada doći u što većem broju kako bi zajedno ostvarili naš cilj a to je povratak u Premijer ligu“, navodi Harun Hadžibeganović, fudbaler FK Sloboda.

Utakmica se igra u subotu na Tušnju sa početkom u 18:30 sati.