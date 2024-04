Fudbaleri Tuzla Cityja poraženi od Zvijezde 09

Fudbaleri Tuzla Cityja poraženi su od ekipe Zvijezda 09 u Ugljeviku rezultatom 3:2.

U duelu dvije ekipe sa samog začelja tabele slavili su igrači Zvijezde i to nakon preokreta. Tuzlaci su dva puta imali prednost, ali su domaći igrači u oba navrata brzo došli do izjednačenja, a u finišu i do potpunog prekreta.

Zvijezda je tako došla do šeste pobjede i zauzima posljednje mjesto sa 20 bodova, dok je Tuzla ostala na pretposljednjem mjestu sa bodom manje od Igmana koji je deseti i sa kojim se sastaje u narednom kolu.