FUZIP: U februaru izrečeno 140.000 KM kazni zbog kršenja epidemioloških mjera

Inspekcijski organi u Federaciji BiH su u toku februara ove godine izvršili ukupno 2.512 inspekcijskih nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera, u okviru kojih je kod 98 subjekata uočeno grubo kršenje mjera, što podrazumijeva izdavanje 98 prekršajnih naloga u iznosu od 140.110 KM, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Inspektori su također izrekli 339 rješenja o otklanjanju nedostataka subjektima nadzora kod kojih su ustanovljena manja odstupanja od propisanih mjera.

Analizom je utvrđeno da do kršenja mjera najčešće dolazi u ugostiteljskim objektma, trgovinama, tržnim centrima, ali i privrednim društvima s većim brojem zaposlenih, odnosno na mjestima okupljanja većeg broja ljudi općenito. Primjetno je također da je došlo do izvjesnog opuštanja stanovništva i pomanjkanja straha, što rezultira evidentnim pogoršanjem epidemioloških trendova.

Iz Federalne uprava za inspekcijske poslove napominju da su kazne za prekršaje propisane Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, i to u rasponu od 3.000 do 10.000 KM za privredna društva, druga pravna lica i zdravstvene ustanove; za odgovorna lica u pravnim licima od 500 KM do 2.000 KM; za nosioce privatne prakse i obrtnike od 2.000 KM do 8.000 KM; za fizička lica od 100 KM do 2.000 KM, s tim da prenošenje zarazne bolesti predstavlja i krivično djelo u smislu KZ-a FBiH.

Inspekcijski organi u FBiH nastavljaju s vršenjem nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera svim raspoloživim kapacitetima, te poduzimaju sve aktivnosti u okviru svoje nadležnosti na sprečavanju daljeg širenja koronavirusa u FBiH, u skladu s odlukama nadležnih kriznih štabova.

– Apelujemo na građane i privredne subjekte da se pridržavaju propisanih mjera, te osiguraju pretpostavke za poštivanje svih preporuka, kako za dobrobit ličnog zdravlja, tako i za kolektivnu sigurnost i normalizaciju prilika u Federaciji Bosne i Hercegovine – navodi se u saopćenju iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.