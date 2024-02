FZZZ: U 2023. godini realizovana tri programa sufinansiranja samozapošljavanja

Tokom 2023. godine Federalni zavod za zapošljavanje je realizirao tri programa sufinansiranja samozapošljavanja kojima je podržano pokretanje poslovnih djelatnosti, tj. registracija biznisa za mlade, žene, demobilisane borce, ali i ostale kategorije nezaposlenih osoba. To su Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2023, Program „Start up – Druga prilika“ 2023 i Program sufinansiranja samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2023.

U okviru navedenih programa zaključen je 2.141 ugovor s nezaposlenim osobama koje su uz finansijsku podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje registrovale svoj biznis, tj. poslovni subjekt. Najviše je poslovnih subjekata otvoreno u djelatnostima: poljoprivreda, trgovina i prerađivačka industrija.

U okviru novoosnovanih poslovnih subjekata sufinansirano je dodatno zapošljavanje 333 osobe, te su ukupno ovim programima obuhvaćene 2.474 osobe, i to 55% muškaraca i 45% žena, a u tu svrhu su ugovorena sredstva u iznosu od 16,8 miliona KM.

Posmatrajući dobnu strukturu osoba zaposlenih kroz navedene mjere, mladih je 28%, a isto toliko je i osoba dobi od 30 do 40 godina, dok je starijih od 40 godina 44%.

Analizirajući period nezaposlenosti, 49% osoba su prije pokretanja biznisa bile nezaposlene preko 12 mjeseci, a u prosjeku 42 mjeseca, što ukazuje na činjenicu da skoro polovina obuhvaćenih osoba spada u dugotrajno nezaposlene osobe čija je nezaposlenost prekinuta zahvaljujući mjerama Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Federalni zavod za zapošljavanje nastavlja sa realizacijom mjera aktivne politike zapošljavanja, te će u ovoj godini objaviti nove javne pozive za učešće u programima čiji je cilj podsticanje samozapošljavanja, tj. pokretanje malih biznisa.