FZZZ: Uskoro novi Javni poziv za zapošljavanje

Federalni zavod za zapošljavanje uskoro objavljuje novi poziv za zapošljavanje.

“Obavještavamo fizičke osobe registrirane na evidenciji nezaposlenih u Federaciji BiH da će Javni poziv za učešće u mjeri Tražim poslodavca 2023 biti otvoren 29., 30. i 31.5.2023. godine u periodu od 8 do 16 sati. Online obrazac za apliciranje (TP1) bit će dostupan na web portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje (www.fzzz.ba) u meniju Projekti” – saopćeno je iz FZZZ.

Apliciranje poslodavaca putem online obrasca TP2 (kao drugi korak u realizaciji programa), koji će također biti dostupan na web portalu Zavoda u meniju Projekti, bit će omogućeno od 1.6.2023. godine.

Primjer podnošenja prijave putem web portala Zavoda za fizičke osobe i poslodavce može se pogledati OVDJE.

“VAŽNA NAPOMENA: Ističemo da su fizičke osobe, kao preduslov za učešće, u obavezi registrirati se na web portalu Zavoda najmanje osam dana prije objave javnog poziva (ukoliko to do sada nisu učinili). Krajnji rok za registraciju je 19.5.2023. godine do 16 sati. Poslodavci su u obavezi registrirati se na web portalu Zavoda dan prije podnošenja zahtjeva (TP2).

Korisnici koji su se ranije registrirali ne moraju to ponovo činiti, ali preporučujemo da na vrijeme provjere da li je njihov profil aktivan te da li su svi uneseni podaci još uvijek aktuelni” – rečeno je iz FZZZ.

Primjer registracije na web portal Zavoda za poslodavce i za fizička lica dostupan je OVDJE.

Više detalja o ovoj mjeri, načinu apliciranja i realizaciji dostupno je u tekstu Programa sufinansiranja zapošljavanja 2023.