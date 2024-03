Generalni konzulat Republike Hrvatske Tuzla: Poziv hrvatskim državljanima za registraciju za glasanje na izborima

Generalni konzulat Republike Hrvatske Tuzla poziva sve hrvatske državljane koji žele glasati na biračkim mjestima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini na prethodnu/aktivnu registraciju birača.

Predsjednik Republike Hrvatske je 15. ožujka 2024. donio Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor održat će se u inozemstvu

utorak 16. travnja 2024. (od 7:00 do 19:00) i

srijedu 17. travnja 2024. (od 7:00 do 19:00)

Obavještavaju se birači da mogu izvršiti pregled, dopuna i promjenu podataka upisanih u registar birača te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta, izdavanja potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na nadležnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/

Rok za podnošenje zahtjeva za prethodnu/aktivnu registraciju istječe

u subotu, 6. travnja 2024.

Uvjet za ostvarivanje prava na glasovanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske:

– hrvatski državljani koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj trebaju diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini dostaviti zahtjev za prethodnu registraciju birača s prebivalištem u Hrvatskoj,

– hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a koji posjeduju ili su podnijeli zahtjev za e-osobnom iskaznicom, ne moraju se aktivno registrirati već će, po službenoj dužnosti, biti aktivno registrirani prema adresi prebivališta iz e-osobne iskaznice.

Ukoliko žele glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva odnosno u Republici Hrvatskoj, moraju podnijeti zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.

– hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i koji ne posjeduju ili nisu podnijeli zahtjev za e-osobnom iskaznicom trebaju diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini dostaviti zahtjev za aktivnu registraciju birača koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj.

Zahtjevi za prethodnu/aktivnu registraciju i zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije birači podnose najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, odnosno nadležnom uredu uprave u Republici Hrvatskoj ako će na dan održavanja izbora boraviti u Republici Hrvatskoj.

Zahtjevi se podnose na jedan od sljedećih načina: osobno ili putem e-pošte.

U svim slučajevima podnositelji zahtjeva mora vlastoručno potpisati svoj zahtjev za prethodnu/aktivnu registraciju.

Podsjećamo birače koji imaju vjerodajnice i pristup aplikaciji e-Građani da zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju mogu podnijeti putem iste.

Rok do kojeg birači mogu podnositi zahtjeve za upis, dopunu ili ispravak registra birača (završetak prethodne/aktivne registracije) jest u subotu 6. travnja 2024. godine.

Hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj a nisu se aktivno registrirali i nemaju e-osobnu iskaznicu s prebivalištem u Bosni i Hercegovini mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom koju izdaje diplomatsko -konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini.

U Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Tuzli, Kazan Mahala 1, zahtjeve za upis, dopunu ili ispravak registra birača (završetak prethodne/aktivne registracije) mogu se predati od ponedjeljka do petka od 09,00 do 12,00 sati ili na e-mail: [email protected] sve do 6. travnja 2024, saopćeno je iz Generalnog konzulata Republike Hrvatske Tuzla.