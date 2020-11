GO SDP: SDP Tuzla i gradonačelnik Imamović neće dozvoliti privatizaciju javne imovine!

Čovjek koji nema nikakvih predznanja u upravljanju gradom, izjavljuje da ne želi da se grade zgrade, dakle, javno govori da ne želi investicije, bez kojih nema radnih mjesta i razvoja Tuzle. Javno obećava da će mnoge usluge javnih preduzeća biti besplatne, iako to zakon ne dopušta. To može dovesti do bankrota tih preduzeća i poslije i do njihove privatizacije, što je možda i želja tzv. “Zelene ljevice“, stoji na početku saopćenja SDP-a, koje prenosimo u cjelosti:

”SDP Tuzla podsjeća građane da zakonski okvir za privatizaciju javnih preduzeća zaista postoji. Jedini način da se privatizacija provede jeste većina u Gradskom vijeću i gradonačelnik koji to žele provesti. Podsjećamo građanke i građane Tuzle da je gradonačelnik Jasmin Imamović, sa saradnicima i uz podršku većine u Gradskom vijeću, uspio sudski poništiti privatizaciju gradskih javnih komunalnih preduzeća. Dok je gradonačelnika Jasmina Imamovića i većine SDP-a u Gradskom vijeću, javna imovina neće biti privatizirana, oteta od građana i predata grupi ljudi koja se oko toga dogovorila.

SDP-u Tuzla i gradonačelniku Jasminu Imamoviću su odbrana javnih preduzeća i javne imovine od privatizacije, kontinuirano poboljšavanje njihovih usluga i razvoj komunalne privrede i do sada bili u vrhu prioriteta i ostaju kao jedan od najvažnijih pravaca izbornog programa.

Nemojmo zaboraviti da Tuzla ima najbolje i najjeftinije grijanje, nema problema u vodosnabdijevanju, odvozu smeća, uređenju parkinga, pružanju veterinarskih usluga, ima Panoniku, najbolji turistički objekat u BiH, najbolji poslovni inkubator i tehnološki park… Sve to je vlasništvo svih građanki i građana Tuzle i tako će i ostati, saopćili su iz GO SDP BiH Tuzla.