Građane BiH jutros dočekalo novo poskupljenje hljeba

Jutros je građane Bosne i Hercegovine dočekalo novo poskupljenje. Poskupio je hljeb jednog od vodećih proizvođača mlinsko-pekarskih proizvoda, koji je najavio nove cijene za tri najprodavanije vrste hljeba – polubijeli, narodni i penzionerski hljeb. Građani, iako već naviknuti na silna poskupljenja, razočarani su ovim najnovijim.

„Prvi udar jutros, za dobro jutro, poskupljenje hljeba, a dogovorili su se u četvrtak, petak za to. Šta god da kažem suvišno je, rade šta hoće u ovoj državi ako je ima. – Pretpostavljam da ste penzioner, kako živite? Zamislite kako živim od 420 KM“, kaže nam penioner Esad Jogunčić.

Teško žive i ostali penzioneri. Većini su uglavnom minimalne penzije, koja im, kažu, ne može biti dovoljna ni za najosnovnije potrebe, a poskupljenje hljeba samo će dodatno otežati život.

„Grozno je za nas penzionere i za svakoga ko nema, možda neko i ima ušteđevine ali za nas je teško i ide sve dalje i dalje“, kaže nam jedan građanin.

„Penzija nikakva, od muža mi je ostala i tako. Jedva preživljavam ali snalazimo se nekako“, kaže nam građanka.

Dobre vijesti su, da bi cijene hljeba na ovome trebale stati, te da do novog poskupljenja ne bi trebalo doći, smatraju analitičari.

„Ubijeđen sam da ta cijena neće dugo ostati visoka zato što je došlo do pada cijena prehrambenih proizvoda na globalnom nivou, a to je zato što ukrajinske isporuke idu sada više nego što je to bilo početkom ove godine i sada se očekuje pad inflacije“, kazao nam je Admir Čavalić, ekonomski analitičar.

Međutim, sa padom inflacije dolazi period recesije, kaže Čavalić i pojašnjava šta to konketno znači za građane.

„Stagnacija plata. Imali smo neki rast plata u posljednje vrijeme, prosječna plata je oko 1000 KM, u recesiji ćemo imati manje radnih prilika, veći broj nezaposlenih osoba i generalno opšte usporavanje ekonomskih aktivnosti uz više kamatne stope“, dodaje Čavalić.

Iako analitičari prognoziraju pad cijena u narednom periodu, građani ne očekuju mnogo, jer kako kažu sagovornici s početka naše priče, život postaje sve teži.