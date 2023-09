Građani nezadovoljni cijenama gradskog prevoza: Ima li pomoći nadležnih?

Eldin živi u naselju Suha kod Živinica. Uskoro kreće u prvu godinu Medicinskog fakulteta u Tuzli, a putovat će autobusom. Za mjesečnu kartu njegovi roditelji moraju izdvojiti 120 KM. Kada je bio srednjoškolac, karta je koštala 75 KM.

“Prije ovog rata u Ukrajini, karte je bila 75 KM, međutim, davno nekada kakda je moj brat išao u školu bila je 61 KM, a prije desetak godina ona je bila 40 KM. Ako imam dobru informaciju radničke karte su i 130 KM. Veliki je skok i smatramd a su karte skupe, čak one i pojedinačne, ako neko hoće u Tuzlu one su 5 do 10 KM za povratnu kartu.” rekao je Eldin Osmanović

Situacija nije bolja ni kada je riječ o gradskoj, odnosno lokalnoj vožnji.. Ukoliko ste osnovac, mjesečna karta iznosi oko 50 KM, a ako ste penzioner istu kartu ćete platiti 80 KM, a toliko plaćaju i studenti i radnici. Korisnici gradskog prevoza u Tuzli u većini slučajeva su penzioneri, a mnogi zbog visokih cijena, često kupuju kartu za jednu vožnju, koja košta 2,50 KM u gradskoj zoni, a nekada je koštala marku ili marku i po.

„Jašta je skupa prema ovim primanjima je skupa, ali Bože moj šta ćemo tako su odlučili i drugi“ kažu građanin

„Skupa i preskupa. Naspram penzije to je žestoko“. rekla je građanka

„Slabo ja dolazim po Tuzli samo doktori i zbog nekih poslova. Jel skupo? Normalno i to nije malo? „ dodala je građanka

„Dolazim dvaputa mjesečno u grad i to kad moram doktoru i platiti račune. Imala sam mjesečnu, a sad nemam zato što su cijene takve kakve jesu. I onda tražiš samo kada moraš da dođeš, skupo preskupo“ zaključila je građanka

Sve kategorije nadaju se pomoći nadležnih. Kada je riječ o kantonalnom nivou, Ministarstvo obrazovanja i nauke, iz Budžeta u ovoj godini izdvojiti će 2,7 miliona KM za subvenciju troškova prevoza, ali samo za učenike osnovnih škola.

„Svi učenici ostvaruju prava, a jedini uslov je da stanuju 2 km ili više udaljenosti od škole, samo su izuzeti oni učenici eventualno socijalne kategorije koji preko drugih ministarstva ostvaraju eventualno pravo, da nema duplanja“ nastavio je Malik Ikanović, pomoćnik ministra za ekonomske i finansijske poslove u Ministarstvu obrazovanja i nauke TK

Kada je riječ o gradskom nivou, pred vijećnicima bi se uskoro trebao naći Pravilnik koji će regulisati gradski i prigradski saobraćaj.

„Pravilnik donosi kako ćemo regulisati kako će gradski i prigradski saobraćaj moći regulisati cijene, te da ćemo im početi naplaćivati čak i stanice koje uredno održavamo iz Budžeta, a oni to koriste za džaba. Ukoliko GIPS bude bahato dizao cijene kao do sada, onda ćemo i mi početi naplaćivati stanice i tim parama ćemo subvencionirati karte ljudima kako bi bile jeftinije“ zaključio je Omer Berbić, vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla

Iako postoje polumjesečne karte koje su za 50 posto jeftinije, to nije nikakva olakšica tvrde građani, jer moraju putovati i u drugoj polovinu mjeseca. Nadaju se pomoći kako sa kantonalnog, tako i sa gradskog nivoa.