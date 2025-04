Grupa delegata napustila sjednicu Doma naroda jer Špirić nije njihov prijedlog stavio na glasanje

Delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koji su tražili da se kao prve tačke dnevnog reda razmatraju smjena predsjedavajućeg Doma Nikole Špirića, te SNSD-ovih ministara u Vijeću ministara BiH Staše Košarca i Srđana Amidžića, napustili su sjednicu, čime je Dom ostao bez kvoruma za rad.

Špirić je nakon toga, u skladu s Poslovnikom, dao jednosatnu pauzu kako bi se pokušao osigurati kvorum.

Naime, predsjedavajući Doma naroda Nikola Špirić nije na glasanje stavio prijedlog koji je potpisalo osam delegata u Domu naroda, uz obrazloženje da on nije u skladu sa Poslovnikom.

Radi se o prijedlogu koji je potpisalo osam delegata: Safet Softić, Džemal Smajić, Nenad Vuković, Zlatko Miletić, Želimir Nešković, Kemal Ademović, Dženan Đonlagić i Šefik Džaferović, “da se tačka dnevnog reda koja se odnosi na smjenu predsjedavajućeg Doma Nikole Špirića stavi kao druga tačka dnevnog reda, a tačka koja se tiče odluke o smjeni ministara u Vijeću ministara BiH Staše Košarca i Srđana Amidžića, koju je izglasao Predstavnički dom, stavi odmah iza te tačke i da bude tačka tri dnevnog reda današnje sjednice”.

Predsjedavajući Kluba bošnjačkog naroda Šefik Džaferović (SDA) je prije nego što je napustio sjednicu kazao da nikada nije dozvolio da ga neko pravi nenormalnim, pa neće imati tu mogućnost ni predsjedavajući Doma naroda Nikola Špirić.

– Nama se jednostavno ne dozvoljava da koristimo ona prava koja nam po Poslovniku pripadaju, zato što predsjedavajući zloupotrebljava svoj položaj. Mi smo sada u poziciji ili da klimnemo glavom i slegnemo ramenima, nas osam, i dozvolimo da nas pravi budalama Nikola Špirić, predsjedavajući Doma i da radi šta hoće. Da ga pustimo da utvrdi dnevni red onako kako on hoće. To je jedna situacija u kojoj se nalazimo i jedna mogućnost. Ja na tu mogućnost nikada neću pristati. Nikad nisam dozvolio da me neko pravi nenormalnim, pa nećete imati tu mogućnost ni vi, gospodine Špiriću. Druga je mogućnost da nas osam, iz svih klubova i svih naroda koji sjede u ovom domu, a što je većina u odnosu na 15, budući da toj većini u ovom Domu vi gospodine Špiriću, kao predstavnik manjine, hoćete da diktirate pravila, da jednostavno ne učestvujemo sve dotle dok se vi ne odlučite da poštujete Poslovnik ili dok se neko ne umiješa ko je po Dejtonu dužan da se umiješa u ovu situaciju i dok se ta situacija ne razriješi – kazao je Džeferović.

Dodao je da Špirić nije proglasio dnevni red, odbi je da se Dom izjasni o zahtjevu osam delegata, “hoćete da radi ovaj Dom samo onako kako vi hoćete”.

– To nije parlament, niti je to uloga predsjedavajućeg, to je samovolja, tako da ja neću učestvovati dalje u radu ovoga Doma, jer ste mi rekli da nećete staviti na glasanje naš prijedlog. Pozivam i ostale delegate od ovih osam, koji smatraju da tako treba da postupe, da postupe po svojoj savjesti i po svojoj odluci. Dakle, ja ne mogu pristati na ovakav način rada – kazao je Džaferović nakon čega je napustio sjednicu.

Delegat Želimir Nešković (SDS) također je kazao da ne može više prisustvovati ovoj sjednici.

– Ne znam kako više raditi u Domu naroda na ovaj način. Ne samo danas, ne znam kako ćemo raditi na narednim sjednicama, da li da dolazimo uopšte. Jer ako mislite ovako raditi, ne znam da li se mogu održavati sjednice uopšte i koji je smisao toga da proguravate samo ono što vi želite – kazao je Nešković.

Delegatkinja Marina Pendeš (HDZ BiH) je uputila, kako je navela, repliku i zahvalu delegatu Šefiku Džaferoviću kazavši da je kroz svoje izlaganje “jasno dao do znanja da je dobro osmislio sav ovaj scenario, a sve u cilju kako bi se spriječile provedbe Ustavnog suda BiH o legitimnom zastupanju, usvojio Izborni zakon BiH i inzistirao na tome da međunarodna zajednica nametne neke nove zakone”.

Delegat Zlatko Miletić (Za nove generacije) je kazao da je u međuvremenu podijeljen izmijenjeni dnevni red današnje sjednice, te da nije ispunjen zahtjev osam delegata.

– Ja se, također, pridružujem kolegama. Zaista, što se nas tiče, vi za nas više ne predstavljate predsjedavajućeg Doma naroda. Dok se to ne promijeni, u radu na ovaj način, kršeći Poslovnik, nema smisla u ovome svemu učestvovati – kazao je Miletić.

Nakon toga Predsjedavajući Doma Nikola Špirić morao je dati pauzu od sat vremena, jer je Dom izgubio kvorum za rad.