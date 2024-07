Gužve ispred MUP-a TK svakodnevna pojava, nazire li se rješenje?

Gužve ispred sjedišta MUP-a TK postale su svakodnevnica. Za jedan dokument građani satima čekaju u redu. Problem kažu, vide u tome što radi samo jedan šalter. Rješenje se, sudeći prema reakcijama nadležnih nazire, stoga bi dugi redovi uskoro mogli postati prošlost.

Gužve ispred sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova TK svakodnevna su pojava. Vidno nervozni, građani satima čekaju u redu za dokumente.

Sulejman već dva dana čeka u redu na preuzimanje ličnih dokumenata. Danas je dobio broj 57 i to, kako kaže na sreću. Smatra kako ovakve prizore ne bi imali u gradu da su nadležni više angažovani.

„ Ništa imaju tri šaltera tamo i jedan radi i to je jedino rješenje. Recimo može se odvojit jedan šalter za izdavanje ličnih dokumenata, jedan za primanje dokumenata. Razumijem nema ni dovoljno službenika ali kada dođete ovdje pa čekate to je baš ono. Ja sam jučer došao u 11 sati i završio u tri i pet i to sam super prošao. Naoružat se strpljenjem i čekat, nema ti šta drugo“, rekao je u izjavi za RTV Slon Sulejman Dedić.

STRPLJENJA SVE MANJE

Dok čekaju da se njihov broj očita na ekranu, neki su dobro utabali trasu ispred zgrade dok su drugi spas našli u hladu preko puta. Čekanje u redu, kažu nam, najteže pada starijim osobama.

„ Sedamdeseta godina nije to baš tako lahko i ti sad tu čekaš neki red i dobiješ 159 broj i sad proprati cijeli dan“, ističe jedan građanin.

Gužve ispred Šalter sale posebno su vidljive u jutarnjim satima. Ogorčeni i nervozni, pitaju se ima li kraja svakodnevnim gužvama?

„ U sedam sati jutros sam došla, u pola osam su počeli dijelit brojeve ja sam 98 broj za ličnu kartu, a jučer sam od 12 sati čekala i u 15 do 7 sam izašla jer sam morala napustit bila sam 311 broj“, istakla je građanka.

GUŽVE OBJAVLJUJU NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Građani redove i gužve često fotografišu i objavljuju na društvenim mrežama kako bi na taj način pokušali apelovati na nadležne da nađu najbolje rješenje.

„ Ja sam došao čisto pošteno u sedam sati i tu je već bio red i čak sam fotografisao da dam u neku štampu, red je bio do onog auta dole u sedam sati i onda čujem komentare da su pojedini došli dole u šest i prije pola šest“, navodi građanin Tuzle.

Nadležni su pronašli model da bi gužve poput ovih uskoro mogle postati prošlost. Nadležni su podnijeli zahtjev za stalni pristup podacima Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine.

„ To je bitno jer ćemo na taj način omogućiti građanima da ne dolaze fizički na lokaciju izdavanja dokumenta i samim tim ćemo smanjiti gužve“, rekao je Izudin Šarić, glasnogovornik MUP-a TK.

To će kako, kaže Šarić olakšati rad i institucijama ali i građanima.

PRODUŽEN RAD CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA

A dok do toga ne dođe, šalter sala MUP -a TK radi u dvije smjene, a od 1. auguta će i Centar za pružanje usluga građanima pri Gradskoj upravi imati produženo radno vrijeme četvrtkom i to za izdavanje izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga koji su potrebni građanima za rješavanje statusnih pitanja.

Po podacima IDDEEA, u Tuzlanskom kantonu je registrovano 514.000 prebivališta, a većina ustanova prihvata CIPS obrazac isključivo ne stariji od šest mjeseci.