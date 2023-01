Hajduković: Brajevo pismo nezamjenjivo u životu slijepih osoba

Vehid Hajduković radi na poslovima adaptacije i pripreme Brajevoga pisma, adaptator je Brajevog pisma u Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu. Svakodnevno se ‘druži’ sa Brajevim pismom.

– Brajevo pismo je nezamjenjivo u svakodnevnom, privatnom i poslovnom, životu slijepih ljudi. Slijepa osoba koja ne poznaje Brajevo pismo praktično je nepismena. Uspredbe radi, to je kao da osoba zdravog vida ne zna da se potpiše – kazao je u izjavi za Fenu Hajduković, na Svjetski dan Brajevog pisma.

Uz pomoć Brajevog pisma takve osobe, kako je kazao, mogu nesmetano obavljati radne zadatke. I u domaćinstvu poznavanje tog pisma može im biti od koristi. Tako, koristeći Brajevo pismo, slijepe osobe mogu u svojim domovima obilježiti kućanske aparate i tako ih učiniti pristupačnim, a obilježavati se mogu i brojne druge stvari, prehrambeni artikli i predmeti u svakodnevnoj upotrebi.

– Poslovni ljudi oštećenog vida mogu označiti dijelove garderobe, naljepnicama koje stave u džep košulje. Tako, bez problema i bez pomoći drugih, mogu koristiti željene odjevne kombinacije. To je samo jedan od dokaza da je Brajevo pismo nezamjenjivo u životu slijepih ljudi – naglasio je.

Hajduković podsjeća da je Brajevo pismo proglašeno za jedno od najkorisnijih i najvećih izuma 19. stoljeća i dodaje ‘ja bih definisao da je Brajevo pismo jedno od najvećih izuma ikada, jer od nastanka pa dosad skoro nije doživjelo promjene.’

– Slijepim i slabovidim osobama sad je dostupna tehnika i tehnologija. Na jednostavan način (uz pomoć govornih programa) mogu doći do željenih informacija, ali na terenu situacija nije sjajna – naglasio je odgovarajući na pitanje o dostupnosti, iz vlastitog iskustva.

Prema njegovim riječima, slijepa osoba je ‘izgubljena’ kad uđe u neku od ovdašnjih zgrada u kojima su smještene npr. opštine.

– Potrebno je da na ulazu u takve zgrade postoji natpis na Brajevom pismu sa dostupnim sadržajima (za to nije potrebno mnogo ulaganja), uz pomoć taktilne staze (element pristupačnosti za lakšu orijentaciju i snalaženje u prostoru) i uz pomoć bijelog štapa slijepa osoba može sama doći do željenog šaltera i završiti obaveze – naglasio je. To bi, kako je kazao, bila jedna od akcija kojima bi se mnogo učinilo za kvalitetu života slijepe osobe.

Brajevo pismo je izumio i usavršio Louis Braille (1809.-1852.), to je jedino pismo za slijepe osobe. Brajevo pismo koriste slijepe osobe u cijelom svijetu, a Evropske akademije nauka i umjetnosti proglasile su Brajevo pismo najvećim tehničkim dostignućem 19. vijeka.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 2018. godine Rezoluciju World Blind Union potvrdivši 4. januar (dan rođenja Louis Braille) kao Svjetski dan Brajevog pisma. Svrha obilježavanja Svjetskog dana Brajevog pisma je podizanje svijesti o značaju pretvaranja pisane riječi u taktilnu formu u korist slijepih i slabovidih osoba širom svijeta.

Slijepe osobe, zahvaljujući čitačima ekrana i drugim softverskim dodacima, danas uspješno koriste računare, koji im omogućavaju pristup informacijama, komunikaciju sa svijetom na ravnopravnoj osnovi sa drugima.

Međutim, bez obzira na tehnološki napredak i sve benefite koje je takav napredak donio slijepim osobama, Brajevo pismo ostaje nezamjenjivo u svakodnevnom životu slijepih osoba.

RTV Slon/FENA