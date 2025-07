Retrogradni Merkur je pojam koji redovno iskače na naslovnicama portala, u razgovorima među prijateljima i, sve češće, u poslovnim mailovima kad nešto krene po zlu. Iako ga neki doživljavaju kao astrološku opomenu, drugi ga odbacuju kao praznovjerje. Pa ipak, ovaj fenomen, koji se ponavlja više puta godišnje, ne prestaje da izaziva pažnju.

Kada Merkur krene unazad – ili se to barem tako čini

Iz naše perspektive na Zemlji, u određenim periodima u godini čini se kao da se Merkur kreće unazad po nebu. To je zapravo optički efekat, rezultat razlike u brzinama i položajima planeta u njihovim orbitama oko Sunca. Zemlja se kreće brže od Merkura i kada je „pretječe“, stvara se utisak da se Merkur povlači, slično kao kad automobil iz brže trake ostavi drugi za sobom, pa se čini da se onaj sporiji kreće unazad.

Ali u astrologiji, ova prividna pojava nosi mnogo dublje značenje. Merkur je planet koji upravlja komunikacijom, tehnologijom, informacijama i saobraćajem. Kada se „vrati unazad“, astrolozi to vide kao period zastoja, nesporazuma i tehničkih problema.

Prema astrolozima, u 2025. godini retrogradni Merkur se dešava tri puta: od 15. marta do 7. aprila, zatim od 18. jula do 11. avgusta, i na kraju od 9. do 29. novembra. Tokom tih perioda Merkur prolazi kroz znake Ovnova i Riba, zatim Lava, i na kraju Strijelca (prelazeći u Škorpiju u sredini), što astrološki dodatno utiče na komunikaciju, kreativnost i unutrašnje preispitivanje.

Retrogradni Merkur u svakodnevici

Pitanje koje se sve češće postavlja jeste: da li retrogradni Merkur stvarno utiče na naše živote ili je to zgodan izgovor za haos koji nas ionako okružuje? Astrologija kaže da se tokom ovog perioda ne preporučuje započinjanje novih projekata, potpisivanje važnih ugovora ili donošenje velikih odluka. Komunikacija zna biti napeta, poruke se gube, mailovi ne stižu, a dogovori se ruše u zadnji čas.

Ipak, postoji i druga strana. Za mnoge, retrogradni Merkur je poziv na usporavanje. Vraćanje starim temama, završavanje odgođenih zadataka, ispravljanje grešaka, to su smjernice koje astrolozi često naglašavaju. Drugim riječima, nije nužno loš, ali traži drugačiji tempo.

Šta nauka kaže o retrogradnom Merkuru?

Naučna zajednica ne priznaje astrološki uticaj planeta na ljudsko ponašanje. Retrogradni Merkur je, iz te perspektive, ništa više nego prividno kretanje izazvano zakonima fizike. Ipak, interesantno je kako jedan astronomski fenomen može imati tako snažan kulturološki uticaj.

Psiholozi ga ponekad tumače kao samosugestiju, ako vjerujemo da će nam u retrogradnom Merkuru sve ići naopako, vjerovatno ćemo svaki sitni peh doživjeti intenzivnije. I obrnuto, ako znamo šta da očekujemo, možda ćemo biti pažljiviji i oprezniji, pa će nas manje toga iznenaditi.

Retrogradni Merkur i digitalni svijet

U doba kada su poruke brže od misli, kada sastanci zavise od stabilne internet veze, a rad se odvija preko više ekrana istovremeno, svaki zastoj može djelovati dramatično. Možda baš zato retrogradni Merkur dobija novu težinu. Tehnički problemi i nesporazumi nisu novost, ali kada se poklope s njegovim periodom, zvuče simbolično.

Na društvenim mrežama, meme sadržaj o retrogradnom Merkuru ima milione pregleda. Ljudi se prepoznaju u frustracijama, ali i u potrebi da za njih pronađu objašnjenje. I možda je upravo to njegova prava moć, da daje oblik nevidljivom osjećaju da “nešto ne štima”.

Ko najviše osjeti retrogradni Merkur?

Prema astrološkoj tradiciji, retrogradni Merkur posebno utiče na horoskopske znakove kojima on vlada, Blizance i Djevice. Kod Blizanaca to često znači haotične misli, pogrešno shvaćene poruke i osjećaj da ih niko ne sluša kako treba. Kod Djevica, može izazvati osjećaj gubitka kontrole, pogrešne procjene i frustraciju kada stvari ne idu po planu.

Ali nisu samo oni na meti. Ribe i Strijelčevi, poznati po intuitivnom i idealističkom pogledu na svijet, mogu osjetiti da ih ovaj period tjera da se spuste na zemlju i suoče s realnošću. Škorpije, koje ne vole da gube kontrolu, mogu posebno teško podnijeti povratak starih tema i razgovora koje su željele ostaviti iza sebe.

U stvarnosti, naravno, svi mogu osjetiti uticaj retrogradnog Merkura na različite načine, naročito ako su im lične planete u natalnoj karti povezane s Merkurom. Astrolozi naglašavaju da nije poenta u strahu, nego u pažnji: prepoznati obrasce i pokušati ne djelovati impulsivno dok se sve ne razbistri.

I šta sad?

Ako ste u posljednje vrijeme zaboravljali sastanke, slali poruke pogrešnim osobama ili vam je tehnologija zakazala baš kad nije smjela, moguće je da ste pogledali prema kalendaru i pronašli poznato upozorenje: „retrogradni Merkur“.

Da li je to slučajnost, psihološki efekt, ili kozmički ritam koji osjećamo, nije ni toliko važno. Ponekad i samo znati da je u redu usporiti, preispitati i popraviti, vrijedi više od bilo kakve astrološke prognoze.

