Halilagić: Milione maraka smo izdvojili za jačanje Uprave policije, a zauzvrat dobili pojedinca koji svirepo oduzme život sugrađanki

Jučer je klanjana dženaza i izvršen ukop Amre Kahrimanović.

Povodom cijelog ovog događaja oglasio se i premijer TK, Irfan Halilagić.

“Suzdržao sam se od javnog oglašavanja čekajući da se utvrde sve relevantne činjenice i okolnosti ovog tragičnog događaja, ali imajući u vidu da je izvršitelj ubistva policajac, moram napisati kako se osjećam, iako je teško pronaći prave riječi, opisati osjećaje i uopće, osim osude, reći išta drugo o onome što se desilo.

Kao čovjek osjećam neizmjernu tugu za izgubljenim nevinim životom, te prije svega izražavam svoje suosjećanje i saučešće porodici naše sugrađanke.

Nakon ovakvog događaja, kao i kod svakog građanina, pojavi se osjećaj nesigurnosti i nedostatak povjerenja u sistem i društvo u kojem živimo.

U koži premijera, uz sve ljudske osjećaje, osjećam i veliki teret razočarenja i gorčinu.

Osjećam to zbog toga što je zločin, ubistvo, brutalnu likvidaciju počinila osoba koja je dio sistema. Pojedinac, čiji je primarni zadatak da štiti život, sigurnost i imovinu građana.

To mu je bio posao za kojeg su ga taj sistem i ti građani plaćali da radi.

Grozan je osjećaj i razočaranje to što smo se toliko posvetili sigurnosti, te u tom smislu značajnije nego ikada ulagali u policiju. Velika sredstva, vrijeme i trud smo uložili i dalje ulažemo u novu opremu, objekte, uslove rada, plaće, zakone, vozila. Sve prema potrebama i prijedlozima koje smo dobili upravo od čelnih policijskih službenika. U tim ulaganjima je svakako bilo mjesta i za zdravstvene preglede uposlenih.

Desetine miliona maraka smo stavili na raspolaganje za jačanje Uprave policije, a zauzvrat smo dobili pojedinca koji, umjesto da životom brani tuđi, zapravo svirepo oduzme život svojoj, našoj sugrađanki.

On će za to odgovarati. To je izvjesno i pomno ćemo pratiti postupak koji slijedi. Neko i u strukturi uprave policije mora snositi odgovornost. Pozivamo nadležne da tu odgovornost utvrde i adekvatno sankcionišu, te utvrde modele kojima će se prevenirati ovakvi ili slični događaji u budućnosti.

Ipak i u ovom teškom trenutku, brza reakcija, pronalazak i stavljanje pod kontrolu ubice, pokazuje da se radi o incidentnom slučaju, pojedincu, a da policijsku strukturu u našem kantonu čine časni, čestiti i požrtvovani ljudi, koji se ne ustručavaju riskirati vlastite živote da zaštite građane, čak i od njihovog kolege.

Zbog takvog odnosa i takvih službenika policije, nastavit ćemo sa našom podrškom policijskim strukturama. Zauzvrat, ponavljam, tražimo profesionalizam, stručnost, skromnost i požrtvovanost policijskih službenika, te beskompromisnu zaštitu naših građana, onih koji borave na području našeg kantona i njihove imovine”, napisao je na svom Facebook profilu premijer Halilagić.