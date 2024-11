Halilović: Vlada FBiH je pogazila dostojanstvo penzionera

Većina penzionera u Federaciji BiH dobit će jednokratnu pomoć, ali ne u iznosima kakve su očekivali. Tako bi se u najkraćim crtama mogla opisati jučerašnja odluka Federalne Vlade.

U septembru su predstavnici penzionera sa članovima Vlade Federacije BiH dogovorili provedbu tri zaključka koja su proistekla iz zahtjeva penzionera. Jedan od njih je isplata jednokratne pomoći, koja je trebala biti 5. novembra. Vlada je sada donijela Uredbu o isplati te vrste pomoći, a sredstva su pronađena preraspodjelom određnih stavki u Budžetu.

”To ćemo učiniti u najkraćem mogućem roku, nećemo čekati isplatu novembarske penzije koja ide u decembru, nego u toku ovog mjeseca. I to iziskuje nova dodatna sredstva, nekih 37 miliona KM”, navodi Nermin Nikšić, premijer FBiH.

Od tog iznosa, za oko 350 hiljada penzionera će biti dodijeljeno po 100 KM, za oko 50 hiljada će to biti po 50 KM, dok 53 hiljade penzionera neće dobiti ništa. Ovo nisu iznosi kakve su penzioneri očekivali, jer je prvobitni dogovor bio da se ide u dodjelu po 200 KM za one sa najnižim penzijama, te po 100 KM za one sa višim penzijama.

”Jučerašnja odluka Vlade nas je iznenadila, šokirala, razočarala, pogazila dostojanstvo penzionera, koji su se nadali da će dobiti 200 ili 100 KM. Nažalost, to je drugačije”, kazao je Haso Halilović, predsjednik Saveza udruženja penzionera TK.

Ova odluka je donesena bez konsultacija sa Savezom udruženja penzionera, navodi Halilović. Iz Vlade su ih do sada uvjeravali da isplata ne može ići bez rebalansa Budžeta.

”Bacala nam se prašina u oči da se čeka rabalans Budžeta i da nema para. Odjedanput se pojavilo da ne traba rebalans Budžeta. ‘Da je išlo na rebalans Budžeta na Parlament, mi vjerujemo i ubijeđeni smo bili, jer smo razgovarali sa parlamentarcima i u jednom i u drugom domu, da bi naši zahtjevi bili usvojeni i da bi u Budžetu rebalanskom bilo obezbijeđeno za isplatu jednokratne pomoće u zahtjevu koji smo dostavili, a to je isplata 200 i 100 maraka”, ističe Halilović.

Penzioneri s kojima smo razgovarali su uglavnom iznenađeni i nezadovoljni ovim potezom vlasti.

”Ovo što su dali, to je sadaka. Ne možeš kupiti ništa od toga, ne možeš za 100 KM kupiti dvije kile mesa, nema od toga ništa, a dolaze praznici, svaki dan sve nove cijene”, navodi jedan od građana Tuzle.

Druga građanka Tuzle ističe da je nezadovoljna, jer nisu dobili ništa. Kaže, bolje da nisu dali ni ovo.

”Vjerujte da nisam ni ja očekivala da će ispuniti svoje obećanje, često se desi da ne ispune. Ali eto Bože moj, preživjećemo”, istiće još jedna građanka Tuzle.

Zbog obećanja koja su im data u septembru, predstavnici ove populacije otkazali su proteste zakazane za početak oktobra. Kažu, sada će se ponovo morati aktivirati kako bi izvršili pritisak za provedbu trećeg i najvažnijeg zaključka koji se tiče izmjena Zakona o penzijskom osiguranju. Potrebno je izmijeniti nekoliko članova, te se nadaju da će tim izmjenama osigurati rast penzija u skladu sa rastom plata u narednoj godini. Ako tako ne bude, spremni su na velike proteste.