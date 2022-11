Hasanović: Nekoliko faktora uticalo je na to da BiH obnovi državnost

Bosna i Hercegovina sutra obilježava 25. novembar, Dan državnosti, datum na koji je prije 79 godina BiH obnovila svoju državnost. Na taj dan 1943. godine na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a, u Mrkonjić Gradu obnovljena je bh. državnost.

Tada je donesena odluka o obnovi državnosti BiH, potvrđene su njene historijske granice, koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne, te je Bosna i Hercegovina definisana kao jedna od šest ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji.

Profesor pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli Izudin Hasanović mišljenja je kako se Dan državnosti Bosne i Hercegovine treba promicati svakodnevno kroz nastavni plan i program, kao što to rade i druge države.

“ To je jedan od najznačajnijih datuma, ako ne i najznačajniji praznik u hiljadugodišnjoj historiji. Posle 480. godina obnovljena je državnost i BiH je postala država u okviru demokratske Jugoslavije, ali je imala suverenitet i samo je ona sa svojim Odlikama mogla dio suvereniteta prenijeti na tu demokratsku Jugoslaviju. Isto tako, moramo reći da na taj dan moramo daleku veću pažnju posvetiiti, i ugledati se na SAD kada imaju svoj dan neovisnosti ili neke druge države pa da vidimo kako one sa entuzijazmom i euforijom obilježavaju te svoje državne praznike”, kazao je za RTV Slon Izudin Hasanović, profesor Pravnog fakulteta UNTZ.



Također, prema riječima profesora Pravnog fakulteta UNTZ Izudina Hasanovića nekoliko je faktora uticalo da Bosna i Hercegovina obnovi državnost.

“ Prvi je zato što je pet vjekova već bila srednjvjekovna država. Drugi razlog je što žive tri naroda i bilo kakva podjela napravila bi jabuku razdora. Treći razlog je što je već tada za vrijeme Austro-ugarske pojedini narodi istražili autonomiju alo to je bila pojedinačna korist. I ključni momenat koji je uticao da BiH obnovi državnost posle 480 godina jeste njen doprinos u narodno-oslobodilačkom boju. I kako je to rekao engleski oficir ovdje se stvara nova Evropa što je kasnije i potvrđeno i sve su to razlozi koji govore da je bilo neophodno da i BiH dobije kao i ostale republike državnost”, navodi Hasanović.



Nakon što je oslobođena Bosna i Hercegovina 1945. godine dobila je zastavu i grb, koji su bili njeni prepoznatljivi i glavni simboli za vrijeme socijalizma, sve do 1992. godine.

Zbog toga se 25. novembar obilježava kao Dan državnosti BiH kada se isticanjem zastava na zgradama institucija BiH, ulicama, fasadama stambenih i drugih poslovnih zgrada, ugostiteljskim objektima i radnjama, šalje poruku o državnosti i opstojnosti BiH.