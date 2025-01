Hasičević: Odluka o minimalcu neće negativno utjecati na domaću ekonomiju

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević smatra kako odluka Vlade FBiH o podizanju minimalne plaće na 1.000 maraka neće imati negativne utjecaje na domaću ekonomiju.

– Ova odluka Vlade FBiH je hrabra i pokrenula je procese. Imali smo 25 godina pogrešan princip koji se ogledao u niskim plaćama i visokim doprinosima, a da se pri tome mnogima gledalo kroz prste što se ti doprinosi ne plaćaju. Ta paradigma se sada mijenja. Siguran sam da se nikad više nije pričalo o pravima radnika, o radničkom dostojanstvu – kazao je ministar Hasičević u razgovoru za Fenu.

Dodao je kako će sada u fokusu biti borba protiv sive ekonomije što će doprinijeti većim plaćama i manjim doprinosima:

– Vlada FBiH intenzivno radi i na setu fiskalnih zakona koji će doprinijeti smanjenju sive ekonomije. Također, podsjećam da smo usvojili novi Zakon o unutrašnjoj trgovini, pred parlamentarcima je iduće sedmice Nacrt zakona o kontroli cijena, u završnoj smo fazi izrade Zakona o e-trgovini, a podsjetit ću da samo na osnovu online trgovine Federacija gubi 200 do 300 milijuna maraka.

Na pitanje strahuje li da bi odluka o povećanju minimalne plaće mogla rezultirati većim brojem otkaza u sektoru trgovine u kome je zaposlen veliki broj radnika na minimalcu, ministar Hasičević je odgovorio kako takav scenarij nije izgledan.

– Kao što znate, Udruženje poslodavaca FBiH, kao i Sindikat trgovine su naši partneri u svim procesima od početka mandata. U svim dosadašnjim razgovorima poslodavci su, između ostalog, nedostatak radnika akcentirali kao jedan od gorućih problema. Dakle, nema logike da oni koji su iskazali potrebu za stotinama novih radnika otpuštaju radnike. Budući da i ja dolazim iz realnog sektora i također sam poslodavac, znam sigurno da ni jedan poslodavac neće otpustiti radnika koji mu treba – istaknuo je.

On je podsjetio da Vlada FBiH planira donijeti mjere kojima će pomoći malim i srednjim poduzećima da što bezbolnije prođu kroz ovaj proces, a postoji mogućnost da se velikim tvrtkama koje povećaju plaće iznad 1000 KM, omogući neoporezivi dio u iznosu od 450 KM.

Komentirajući inflaciju i moguća poskupljenja kao rezultat povećanja cijene rada, Hasičević je uvjeren da velikih poremećaja neće biti.

– Cijene diktiraju i proizvođači i dobavljači. Podsjećam, mi smo bazirani uglavnom na uvoz, kada dođe do povećanja cijena na svjetskom tržištu automatski rastu cijene i kod nas. Mi u Federalnom ministarstvu trgovine svakodnevno pratimo cijene i kad primijetimo da je došlo do većih promjena odmah prikupimo informacije zašto je došlo do promjena i da li je to opravdano ili ne. Podsjetit ću na posljednji slučaj. Cijena pšenice skočila je na svjetskom tržištu za 15 posto, a naši proizvođači peciva odmah su najavili poskupljenje kruha za 20 posto. Nakon razgovora, vratili su stare cijene – kazao je Hasičević.

Što se tiče inflacije, prosječna inflacija u Federaciji BiH u prošloj godini iznosila je 1,43 posto, dok se procjene za ovu godinu kreću od 2 do 3 posto.

– Teško je to sa sigurnošću projektirati jer se inflacija prelijeva iz drugih zemalja i na našu ekonomiju – kazao je ministar.

U kontekstu inflacije i poskupljenja, s više strana stižu zahtjevi da se snizi stopa PDV-a na osnovne životne namirnice, a Hasičević podsjeća kako je to pitanje u nadležnosti državnih vlasti.

– Mi se nadamo da će ovo pitanje u dogledno vrijeme doći na dnevni red, jer i zemlje u okruženju i u Europskoj uniji imaju diferencirane stope PDV-a. Mislim da i BiH zaslužuje takva rješenja – zaključio je federalni ministar trgovine Amir Hasičević.