HDZ: Vladajuća struktura u Tuzli na čelu sa SDP-om nije zainteresirana za rješavanje nagomilanih problema građana

Gradski odbor HDZ BiH Tuzla daje punu potporu nastojanju nevladinih organizacija koje aktualiziraju problem načina izbora, nefunkcioniranja i neuvažavanja Savjeta mjesnih zajednica u Tuzli kao i upozorenja na ogormnu zanemarenost razvoja prigradskih područja.

HDZ BiH je u više navrata upozoravao na izvan statutarno ponašanje gradskih vlasti kod načina izbora i imenovanja članova Savjeta mjesnih zajednica koje bi trebale imati puno značajniju ulogu u gradskoj politici. Nažalost, uvijek se na takva upozorenja gledalo kao svojevrsni udar na vladajuće strukture i pokušalo tako važno pitanje svesti na priču o „podjeli grada“ i slično. Posebno je to blo izraženo za vrijeme dok je na čelu grada bio bivši gradonačelnik Jasmin Imamović. Zbog činjenice da je za svaki grad pa tako i za Tuzlu od iznimne važnosti jačanje uloge Mjesne zajednice u kreiranju gradske politike, HDZ BiH će i dalje inzistirati kroz Gradsko vijeće da se konačno dogode statutarni izbori za članove Savjeta mjesnih zajednica.

Također, jedno od važnih pitanja jeste i razvoj naseljenih mjesta izvan užeg centra grada. Vrlo malo senzibiliteta u prošlosti je bilo za potrebe stanovništva koje živi i prigradskim naseljima. Iako se najavljivalo, kako će od novaca od oko 5 milijuna KM koja se dobivaju na osnovu rada Termoelektrane Tuzla na godišnjoj razini, kao i kreditnih sredstava riješiti problem vodoopskrbe visinskih zona, to se nažalost nije dogodilo. Spektakularno se najavljivalo kako će se s kreditnim sredstvima od 12,5 milijuna KM voda doći do svakog domaćinstva. To danas, nažalost, nije slučaj. I dalje u ljetnim mjesecima svjedočimo cisternama koje dovoze vodu kako bi naši sugrađani preživjeli.

O strateškom planu proširenja vrelovodne mreže, u naseljima gdje je većina individualnih objekata, stanovnici mogu samo sanjati. Naselja uz Termoelektranu Tuzla nisu dobila očekivane subvencije i obećani razvoj, nakon što se počelo s ubiranjem prihoda od rada iste. O izgradnji komunalne infrastrukture koja bi razvila turističke potencijale na širem lokalitetu Majevice, a što bi posebice bio spas za stanovnike Tuzle u zimskim uvjetima zagađenja zraka, više puta smo raspravljali kako je potreban ozbiljniji pristup, ali nažalost tek malo toga je pokrenuto.

Razvoj komunalne infrastrukture doveo bi i do jačanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i tako zadržalo stanovnike na njihovim ognjištima. Za Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) je potrebno posebno strukturirana politika koja bi takvim obiteljima zajamčila otkup njihovih proizvoda i cijene. To bi zasigurno dalo vidljive rezultate, a time i pojačalo zdraviji način proizvodnje hrane u našem gradu.

Niz je još drugih problema, s kojima se posebice stanovnici prigradskih mjesnih zajednica suočavaju već desetljećima, a za čije rješavanje vladajuća struktura u Tuzli na čelu s SDP-om nije zainteresirana započeti s rješavanjem.