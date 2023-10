Historijski uspjeh RK Sloboda u evropskom takmičenju

Rukometaši Slobode osigurali su svoje mjesto u trećem kolu EHF Evropskog kupa za muškarce. Ovo je prvi put da je tuzlanska ekipa uspjela stići ovako daleko u evropskom takmičenju. Protivnik crveno- crnih je turska ekipa Spor Toto, a mečevi su na rasporedu u novembru i decembru.

Historijski uspjeh tuzlanskih rukometaša. Ekipa Slobode će po prvi put igrati treće kolo Evropskog kupa. Prije 27 godina Tuzlaci su debitovali na međunarodnoj klupskoj sceni. Višestruki evropski prvak iz Bukurešta nanio je poraz našim rukometašima u prvoj utakmici, a u revanšu su slavili Tuzlaci. Iako je to bila Pirova pobjeda, za crveno-crne je predstavljalo historijski trijumf- prvi nastup i prva pobjeda jedne naše ekipe na međunarodnoj sceni od osamostaljenja Bosne i Hercegovine.

„Sigurno da je to historija i da je to do sada bio sigurno, s obzirom da je u pitanju Liga prvaka, najveći uspjeh kluba. Ali i ovaj je svakako veliki uspjeh i trebao bi da da podstrek svima nama koji radimo u klubu da nastavimo dalje još bolje raditi, da pokušamo u ova dva susreta protiv turske ekipe proći dalje i ispisati nove stranice historije Rukometnog kluba Sloboda“, govori Damir Cipurković, trener golmana RK Sloboda.

Svoj put do velikog uspjeha Tuzlaci su izborili najprije izbacivši ekipu Klaksvika u prvom kolu. Izraelski tim je potom odustao od takmičenja otvorivši put Tuzlacima u narednu etapu. Voljom žrijeba, na red je došla turska ekipa Spor Toto.

„Možemo reći da smo zadovoljni, izbjegli smo dva- tri kvalitetnija protivnika od njih. Mislim da sada, kad malo uđemo u formu, da ćemo odigrati dobro i da se čak možemo nadati prolasku u četvrto pretkolo“, optimističan je Enes Skopljak, rukometaš RK Sloboda.

Motiva u ekipi ne nedostaje. Iz tabora crveno- crnih ističu važnost pobjeda u narednim utakmicama kako bi se vratili u pravi ritam i svojim navijačima priuštili pravu poslasticu u evropskom takmičenju.

„Vjerujte da radimo tako snažno i totalno smo motivisani ne samo za tu utakmicu, Evropa kao Evropa ima svakako jedan poseban motiv možda zato, ali i svaka utakmica ima poseban motiv da li idemo u goste nekoj bosanskohercegovačkoj ekipi ili u Tursku. Svejedno, mi želimo da pobijedimo i da se vratimo u kolosijek pobjeda“, kazao je Zdravko Čajić, rukometaš RK Sloboda.

Tri godine za redom Evropa dolazi u Tuzlu. Sam plasman u evropsko takmičenje predstavlja ogroman uspjeh, a crveno- crni su sada na korak do osmine finala Evropskog kupa.