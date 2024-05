Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom dana 21.05.2024. godine (utorak) na području:

1.Grada Lukavca u naseljima: Gornje Poljice, Donje Poljice, Vijenac, Babice, Orahovica, Jaruške, Turija, Rosulje, Tumare, Panjik, Mičijevići, Milino Selo, Komari, Stupari, Devetak do Hodžića, te dijelovi naselja Puračić (Caparde, Prosine i Devetačka) u vremenu od 08:00 do 15:30 sati.

2.Grada Srebrenika u ulicama: Džemala Bijedića i Bosanska u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.