Hoće li doći do povećanja kamata na kredite?

U ovoj godini u BiH bi moglo doći do rasta kamatnih stopa, upozoravaju ekonomisti. Građani se ne usuđuju dizati nove kredite. Iz nadležne federalne agencije ističu da za sada ne postoje tržišni razlozi za povećanje kamata.

Dok su se evropske zemlje tokom 2022. godine suočavale sa povećanjem kamatnih stopa zbog inflacije, u Federaciji BiH nije bilo rasta, podaci su Agencije za bankarstvo. Depoziti građana i kompanija su rasli i iznosili dvije milijarde i 444 miliona maraka. U Agenciji navode, da su na to uticale njihove mjere.

”Uspjeli smo. Zadržali smo tokom protekle godine kamatne stope, ne da nisu rasle na nivou tržišta ukupno, nego su čak doživjele pad. Ukupne kamatne stope na kraju 2022. godine iznosile su 3,59 posto, imale su pad od 0,19 procentnih poena, imali smo pad i na privredi i na stanovništvu”, navodi Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH.

No, šta će biti tokom ove godine? U Agenciji ne očekuju više kamatne stope, dok su ekonomisti drugačijeg mišljenja.

”Sasvim je realno očekivati da će doći do blagog rasta kamatnih stopa u BiH tokom ove godine. Blagi rast kamatnih stopa podrazumijeva da to neće biti prevelik teret za postojeće korisnike kredita, oni koji imaju promjenjivu kamatnu stopu, posebno ako je ročnost dugoročno”, ističe Admir Čavalić, ekonomski analitičar.

Maksimalno bi to bilo do 1 posto, kaže Čavalić. Građani s kojima smo razgovarali, uglavnom nisu kreditno zaduženi. No, protiv su viših kamata na kredite, jer kažu, od toga korist imaju samo banke.

Za sada ne postoje tržišni razlozi za podizanje kamata na kredite, tvrde u Agenciji za bankarstvo, međutim, na pojedinačne odluke banaka ne mogu uticati.

”Nema niko mogućnost da ograniči rast kamatnih stopa, ne samo u BiH, nego u čitavom razvijenom svijetu. Ali našim odlukama možemo usmjeravati banke u određenom pravcu kada procijenimo da određene odluke mogu imati za posljedicu destabilizaciju bankarskog tržišta odnosno destabilizaciju sistema povećanja broja ljudi koji ne mogu vraćati kredite”, navodi direktor Agencije za bankarstvo FBiH.

Ukoliko dođe do rasta kamatnih stopa, stručnjaci se pribojavaju da će to usporiti ekonomski rast, na način da će preduzeća smanjiti potražnju za kreditima kojima su planirani veći investicioni ciklusi.