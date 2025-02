Hoće li neko čuti njihov glas: Firma iz Tuzle morala otpustiti sedam osoba sa invaliditetom

Sedam osoba sa invaliditetom koji su po prvi put imali priliku raditi i doprinositi društvu ostalo je bez posla. Na podjelu otkaza, iz tuzlanske firme Intrag, koja zapošljava isključivo osobe sa invaliditetom su kažu, bili primorani i to nakon što je povećana minimalna plata u Federaciji BiH. Od nekada 12 uposlenih, sada broje tek pet. Direktor firme kaže, novca za plate, doprinose i druge troškove, nema.

„Sa ovim povećanjem minimalca, bruto iznos koji je potreban samo za plate bez ostalih troškova koje preduzeće ima i koje mora pokrivati, treba nam 22 hiljade KM, od toga Fond će nam vratiti 10-12 hiljada, što znači da mi moramo tih 10 hiljada zaradit“, kazao je Anes Ćehović, direktor firme Intrag.

A to je, kaže Ćehović nemoguće, jer se Intrag firma bavi proizvodnjom i izradom brošura, štampanjem na CNC mašini i izradom personaliziranih poklona, te nema toliko klijenata koji bi mogli donijeti taj novac. Pri tome, dodaje on, Intrag ne može koristiti subvencije koje je Vlada FBiH osigurala za preduzeća koja su pogođena odlukom o rastu minimalca.

„Fond vrši povrat svih doprinosa i mi ne možemo po dvije osnove uzimati to. Fond to vraća i mi se ne možemo prijavljivati i uzimati i od Vlade i to ne bi bilo ni fer. Jedino je rješenje i to je fer, a to je da mi živimo od svog rada“, kaže Ćehović.

Smanjenje narudžbi i otpuštanje radnika

A s obzirom da je, kako kaže Ćehović, zbog rasta cijena osnovnih namirnica, sve manji broj narudžbi, došli su u situaciju da moraju otpustiti radnike. Ovo je, kažu iz Intraga, najteža situacija u kojoj su se našli u 11 godina, otkako rade.

„Dan kad smo to odlučili, kad smo morali reći ko će biti otpušten je bilo preteško, prvo znaš kako rade, kako im sad reći. Kad smo rekli, svi su plakali, srušen čitav svijet, sve je izgubljeno, svi smo se osjećali potišteno, to je udar na naše dostojanstvo“, priča nam Ana Zec, zaposlenica firme Intrag

Direktor firme Intrag ističe da bi situacija bila znatno drugačija da se poštuje Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, prema kojem bi javne institucije na određene načine pomagale firme poput ove.

„Po Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, sve javne nabavke koje se rade, u tom Zakonu stoji da ako stoji preduzeće koje se bavi tim, 30 posto može ići direktnom pogodbom. Mi imamo 13 ministarstava, nek jedno Ministarstvo troši 10 hiljada papira, oni bi od nas trebali naručiti 3.000 papira“, rekao je Ćehović.

Nadaju se oporavku i povratku otpuštenih radnika

Nadaju se, kažu, da će opstati i da će nekada ponovo moći vratiti radnike koje su morali otpustiti.

„Da opstane ova priča, da u neko vrijeme vratimo sve njih i da zaposlimo nove ljude, da ne stanemo na ovome, da opstanemo i nastavimo dalje, što budemo mogli bolje“, rekla je Ana Zec, zaposlenica firme Intrag.

A do tada, kažu, njih pet će raditi najbolje što mogu, kako bi jednog dana ponovo svi bili zajedno i uživali u osjećaju da doprinose kako sebi, tako i društvu.