Hoće li ovogodišnji izbori napokon promijeniti svakodnevnicu građana BiH?

Pripremila: Adna Voljevica

U predizbornom periodu lokalne vlasti često asfaltiraju ceste, grade igrališta, saniraju puteve, a sve to kako bi dobili podršku birača. Nevladin sektor ali i mladi poput Adija Tanovića smatraju da bi ovakvi radovi trebali biti dio kontinuiranog rada tokom cijele godine, a ne pojava svake druge.

”Vodosnabdijevanje, zagađen zrak to su pitanja osnovnih ljudskih normalnih uslova života. To je dio što ne smije biti dio politizacije, to je nešto što ne smijemo stavljati u neku političku argumentaciju to mora biti u fokusu svih onih koji će danas sutra biti na vlasti”, navodi Adi Tanović, predstavnik Udruženja građana ”Front slobode”.

Ni u one na vlasti, a ni opoziciji, građani nemaju mnogo povjerenja, odnosno u cjelokupan politički sistem. Zbog toga su i nezainteresovani za aktivizam, te pokušaj uticaja na politike nekog grada, smatraju u Koaliciji za slobodne i poštene izbore ”Pod lupom”.

”Mi kao građani moramo pokazati visok stepen odgovornosti, istina mi možemo posredno da utičemo na politiku u jednoj lokalnoj zajednici putem izabranih zvaničnika ali nama i Opća deklaracija o ljudskim pravima kao i Evropska konvencija o ljudskim pravima daje pravo da i neposredno učestvujemo u kreiranju politika. Zato treba ojačati mjesne zajednice koje nažalost nemaju velike nadležnosti i pokazati više aktivizma”, objašnjava Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla, organizacije koja je dio Koalicije ”Pod lupom”.



Najveća boljka građana u lokalnoj zajednici je komunalna infrastruktura, svjesni su da se najviše radi u predizborno doba, a i očekivanja su da će nakon izbora taj segment biti bolji.

”Uvijek želimo bolje za naš grad, za našu državu uvijek želimo bolje da nam je lijepo svima da je sve sređeno”, navodi jedan od građana Tuzle.

Sređene bi trebale biti i zakonske odredbe i njihovo poštivanje, te kažnjavanje onih koji funkcije koriste u svrhu kampanje. Posljednjim izmjenama odredbi tretirano je pitanje funkcionerskih kampanja, što je sadržano i u Priručniku za izvještavanje o izborima namijenjenom medijima u našoj zemlji i prepoznavanju takvih zloupotreba.

”Bit će zanimljivo promatrati koliko smo se uspjeli izboriti da se funkcionerska kampanja smanji na najmanju moguću mjeru. Iluzorno je očekivati kada govorimo o lokalnim izborima da ćemo funkcionersku kampanju moći skroz iskorijeniti”, istakla je Albina Vicković, autorica Priručnika za izvještavanje o izborima.

Lokalni izbori nisu samo formalnost ili politički događaj, oni oblikuju svakodnevni život svih nas. Lokalna vlast je ta koja donosi odluke koje se neposredno odražavaju na našu zajednicu. Lokalni izbori omogućavaju građanima biranje predstavnika koji će najbolje razumjeti njihove potrebe. Na ovogodišnjim lokalnim izborima građani mogu odabrati one koji će se zalagati za poboljšanje infrastrukture, pristup kvalitetnim uslugama i očuvanje sredine.