Hoće li ratni vojni invalidi dobiti povećanje invalidnina?

Polovinom prošle godine izmjenjene su odredbe jednog člana Zakona o penzijsko/invalidskom osiguranju u Federaciji BiH, na inicijativu Saveza ratnih vojnih invalida TK. To znači, da će s povećanjem penzija u ovoj godini, doći i do vanrednog povećanja invalidnina. Takva su očekivanja u Savezu ratnih vojnih invalida.

”Kad se penzionerima vrši vanredno povećanje vrši se i nama povećanje naših invalidnina, s tim da to do sada nije bila praksa. Cilj nam je bio da se izjednačimo, ako znamo da je 2022. godine bilo povećanje penzija 17 posto, a mi smo ostali na 2,5 do 3 posto po članu 12 gdje se računa BDP po glavi stanovnika”, ističe Rasim Islamović, predsjednik Skupštine Saveza RVI TK.

A stanovnici u Federaciji BiH koji pripadaju ovoj kategoriji, ne mogu biti zadovoljni, jer su primanja onih sa manjim procentom invaliditeta nedostatna za život. Zbog toga iz Saveza od Federalne vlade traže povećanje minimalnih primanja svih ratnih vojnih invalida.

”Invalid od 20 posto je dokazano da je ranjen, i neko njegovu ranu cijeni 20 posto sa 60 i nešto maraka, to je sramota za Vladu FBiH. Svim snagama idemo, da ta invalidnina ne bude ispod 200 maraka, što bi nas zadovoljilo, tako da bi sve invalidnine tako rasle”, navodi Islamović.

Zadovoljni bi u Savezu bili i da Vlada Federacije BiH prihvati njihov zahtjev za uvođenje boračkog dodatka za sve učesnike u odbrani domovine.

”Borački dodatak treba da ima svaki borac, a odredit će se iznos koliki država može da podnese. To bi bila neka satisfakcija ljudima kada primaju svoje plate ili penzije da tamo stoji marka na mjesec što je proveo u ratu u odnosu na onoga koji nije bio u odbrani države, a mogao biti u odbrani države”, kaže Fahrudin Hasanović, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida TK.

Ono čime su do sada zadovoljni u Savezu su odredbe odnosno izmjene Zakona o dopunskim pravima boraca u Tuzlanskom kantonu. Njima je regulisano kako se ratni vojni invalidi mogu liječiti i kako mogu dobiti ortopedska pomagala. Tuzlanski kanton svoje obaveze ispunjava, zaključuju iz Saveza ratnih vojnih invalida.