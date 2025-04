I danas na snazi narandžasto upozorenje

I danas je na snazi narandžasto upozorenje zbog jakih udara vjetra, saopšteno je zo iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Upozorenje se odnosi na cijelo područje Bosne i Hercegovine i to do danas do 19:00 sati.

Kako je rečeno iz zavoda udari južnog i jugoistočnog vjetra između 60 i 80, lokalno 90 km/h. Svjetska meteorološka organizacija uputila je mjere opreza.

“Poduzmite mjere opreza i pratite posljednju prognozu vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na smetnje izazvane krhotinama koje nosi vjetar”, saopštili su.

Dnevna prognoza

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, povremeno uz kišu i pljuskove. Jači pljuskovi su izgledni na području Hercegovine, jugozapadu i sjeveroistoku Bosne.

Vjetar umjeren i jak južnog i jugoistočnog smjera. Očekuju se i olujni udari juga. U večernjim satima vjetar će oslabiti. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26°C.

Napominjemo da je narandžasto upozorenje na snazi od srijede 16. aprila od 12:00 sati.

Stanje na cestama

Iako su meteorolozi najavljivali jake udare vjetra, na koje i IC BiHAMK-a upozorava, posebno u centralnim i zapadnim dijelovima zemlje, do sada nisu zabilježeni veći problemi u saobraćaju.

Ipak, na pojedinim putnim dionicama mogući su nailasci na polomljeno granje, kao i na materijale koje je vjetar nanio na kolovoz, što može ugroziti bezbjedno saobraćanje.

Apeluje se na sve vozače da budu posebno oprezni, prilagode brzinu uslovima na putu i budu spremni na iznenadne prepreke.