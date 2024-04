I sutra sunčano u cijeloj BiH, temperature od 24 do 30 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 12; Sokolac 22; Ivan-sedlo 23; Livno, Trebinje 24; Široki Brijeg, Srebrenica 25; Neum 26; Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Sarajevo 27; Bugojno, Doboj, Drvar, Mostar, Sanski Most, Tuzla, Zvornik 28; Bihać, Prijedor i Zenica 29 stepeni.

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna od 24 do 30 stepeni.