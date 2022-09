ISTRAŽIVANJE FENOMENA NAŠEG DRUŠTVA: Zašto je nama „normalno“ da dajemo i pristajemo na korupciju?

Doc dr Semir Forić sa odsjeka za sociologiju Fakulteta političkih nauka objašnjava nam zašto se na našim prostorima korupcija tako olako shvaća. Zašto je nama normalno da pristajemo na usluge koje podrazumjevaju da dajemo mito?

Tokom godina rada i istraživanja pitanja korupcije u porodilištima širom BiH čuli smo razna svjedočanstva porodilja koje su lično doživjele i proživjele teške trenutke na porođaju koje je prije ili poslije samog čina poroda pratila korupcija.

S pravom se pitamo koje su to okolnosti koje su dovele do toga da se davanje mita smatra normalnim?

Kako i na koji način to možemo promijeniti, kakvo smo mi to društvo koje smatra da je to uredu?

S druge strane nikada se nismo iskreno zapitali kakav oblik institucije predstavlja porodilište, te kako se trudnica osjeća kada ostane sama i nezaštićena? Nije li onda mito jedino što joj je preostaje? Na vrlo specifičan način doc dr Forić pomaže nam da shvatimo kako i na koji način se zapravo porodilje osjećaju kada ostanu u porodilištu.

Na ova i brojna druga pitanja dobili smo odgovore koji se čine jednostavnim kada ih pojasni neko ko se bavi istraživanjem i analizom društva u cjelini.

Doc. dr. Samir Forić: Korupcija u porodilištima i sociološke posljedice na društvo

Rezultati istraživanja su pokazali da je 50% porodilja i članova njihove porodice dalo novčana sredstva ili poklon u porodilištu, javno ili tajno, prije ili poslije poroda.

Istraživanje je pokazalo da je novac samoinicijativno nuđen od strane porodilja ili njihove porodice, ali također i direktno ili indirektno tražen od strane medicinskog osoblja. Kao razlog zbog kojeg su porodice pristale na korupciju navodi se većinom nada da će time moći obezbijediti adekvatnu zdravstvenu skrb ili humaniji odnos tokom poroda, što samo po sebi svjedoči lošim uslovima u porodilištima. Istraživanje je nadalje pokazalo da prosječno vrijednost mita po porodu iznosi 141,65 KM.

Ako uzmemo u obzir da je polovina porodilja (50%) u anketi potvrdila da je ona ili njeni članovi porodice dali novac ili poklon javno ili tajno, a da u BiH imamo prosječno 30.000 poroda godišnje, dolazimo do podatka da „čašćenje“ zdravstvenih radnika porodice košta šokantnih 2.124.772 KM godišnje!

Projekat je proveo Babysteps kroz „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“, finansiranim od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).