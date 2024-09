Izmješteno 310 tona KRUKS-a iz kruga HAK-a

Realizacija prve faza uklanjanja otpada poznatijeg kao KRUKS iz bivšeg Hlor alkalnog kompleksa u Tuzli (HAK1) bila je u fokusu današnje radne posjete federalne ministrice okoliša i turizma Nasihe Pozder Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona. Za ovu namjenu Vlada FBIH je odobrila dva miliona KM, a imajući u vidu okončanje prve faze, danas je razgovarano o načinu pravdanja odobrenih sredstava čime bi se okončao prethodno zaključeni ugovor. Također razgovarano je i o nastavku aktivnosti na ovom planu, kako bi cijela situacija bila riješena. S obzirom da je riječ o značajnim finansijskim sredstvima kantonalna ministrica Anela Ajšić je izrazila zahvalnost federalnoj ministrici na dosadašnjoj podršci i razumijevanju koje je pokazala za rješavanje ovog problema.

”U ovoj fazi bilo je dogovoreno da za određeni iznos sredstava izmjestimo odgovarajuću količinu KRUKS-a iz kruga fabrike i da ga propisno zbrinemo na adekvatnoj lokaciji samog izvođača radova. Izmjestili smo 310 tona KRUKS-a i sada nam preostaje da prema geodetskim podlogama vidimo koliko nam je još tog otpada ostalo za izmještanje sa područja našeg kantona, te da kompletan otpad onda izvezemo na konačno zbrinjavanje van teritorije BiH”, kazala je ministrica Ajšić, te naglasila da je Federalno ministarstvo, na čelu sa ministricom Pozder, osim podrške ovom projektu pružilo podršku i u realizaciji projektima koji se realiziraju u okvirima Zaštićenog pejsaža Konjuh.

”Osim HAK-a i Konjuha, razgovarali smo i o projektima zaštite okoliša koje planiramo na jezeru Modrac, u na rijeci Spreči, a za koje će nam, imajući u vidu njihov obim, biti neophodna i podrška Federalnog ministarstva. Raduje nas da je ministrica Pozder pokazala veliko razumijevanje i izrazila svoju podršku i ovim aktivnostima”, zaključila je ministrica Ajšić.

”Prošle sedmice je tim iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma bio na terenu u HAK-u, obavili su razgovore i sa kantonalnim ministarstvom, pregledali izvještaje, evo u iduće sedmice očekujemo i finalni izvještaj, kako bismo završili ovaj prvi dio posla. Nažalost, kažem, prvi dio posla, zato što nas čeka sasvim sigurno još puno posla, samo u području HAK-a, a nije to jedini prostor na kojem u Tuzli, nažalost, imamo šta da radimo. Federalno ministarstvo je do sada za ovaj projekat osiguralo 2 miliona KM, a radi se sigurno o većem, višemilionskom iznosu, uključit ćemo, nadam se, oba budžeta, dakle i kantonalni i federalni budžet, ali i fond za zaštitu okoliša, koji sigurno može da pomogne i kod ovakvih tema i pitanja. Ono što bi sigurno za ovako višemilionske projekte bilo logično i realno očekivati, jeste da oni traju više godina. Međutim, opredjeljenje koje zaista imamo i na kojem ću insistirati, budući da i sama dolazim iz ovog kraja, jeste da se zapravo ova sanacija i ovo uklanjanje, trajno zbrinjavanje, desi čim prije. Bila bih sretna da vam to mogu obećati u narednu godinu, do dvije, nažalost, kažem, ne zavisi sve ni od ministricine, ni od moje lične volje, ali evo, trudit ćemo se svoje strane da ubrzamo proces koliko je to moguće. Zavisi prvenstveno od podataka koje ćemo tek da dobijemo, kako je već rečeno”, riječi su ministrice Pozder.